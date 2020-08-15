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15 серпня 2020, Київ 19:13
Фотогалереї

«Лукашенко, іди геть!»: фотогалерея з акції протесту в Білорусі

У Гродні на площі Леніна зібралося близько 10 тисяч людей з національними прапорами Білорусі, кульками та плакатами з написом: «Лукашенка у відставку». Люди скандують: «Лукашенко, іди геть!»

Протести в Білорусі розпочалися 9 серпня, після оголошення результатів виборів президента, на яких, за офіційними даними, перемогу здобув чинний керівник держави Олександр Лукашенко. У перші дні протестів силовики жорстоко розганяли демонстрантів, застосовували гумові кулі, кийки, водомети, сльозогінний газ. Від початку протестів по всій країні було затримано близько 7 тисяч людей.
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Вивіска з назвою вулиці, на честь першої людини, убитої під час протестів
3 Вивіска з назвою вулиці, на честь першої людини, убитої під час протестів
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