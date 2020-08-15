Україна «загалом поділяє» позицію ЄС щодо ситуації в Білорусі – МЗС

Міністерство закордонних справ прокоментувало результати виборів та протести в Білорусі. В заяві від 15 серпня МЗС не зазначає, чи визнає результати президентських виборів, згідно з якими перемогу здобув чинний очільник Білорусі Олександр Лукашенко.

Натомість у відомстві вказують на те, що цим результатам не довіряє білоруська громадськість.

Читайте також: Лідери країн Балтії закликали до перевиборів у Білорусі

«МЗС України констатує, що офіційно оприлюднені результати виборів президента Республіки Білорусь не викликають довіри в білоруському суспільстві. Ми загалом поділяємо позицію, висловлену Європейським Союзом щодо виборів в Білорусі. Україна надзвичайно занепокоєна випадками необґрунтованої жорстокості правоохоронців щодо громадян, які беруть участь у протестах, представників ЗМІ та іноземців», – йдеться в повідомленні дипломатичної установи.

Офіційний Київ закликає білоруську владу «не допустити подальших переслідувань своїх опонентів і тих громадян Білорусі, які вийшли на вулиці міст продемонструвати свою позицію», а також розслідувати насильство проти учасників протестів.

«Україна вважає Білорусь особливо близькою країною і готова докласти усіх зусиль, щоб допомогти їй пройти цей складний етап без ослаблення суверенітету, врегулювати кризу з дотриманням основоположних прав і свобод громадян», – стверджують у МЗС.

Водночас відомство не уточнює, чи стосується його підтримка позиції Євросоюзу також і підтримки санкцій, якщо блок їх запровадить.

14 серпня міністри закордонних справ Європейського союзу ухвалили рішення в принципі про нові санкції проти Білорусі та її керівництва і доручили робочим групам розробити списки тих, хто підпаде під санкції за насильство проти білоруських протестувальників. А кілька лідерів країн ЄС закликали до проведення нових, демократичних виборів в Білорусі під наглядом міжнародних спостерігачів.

У Мінську й інших містах Білорусі від вечора 9 серпня тривають акції протесту. Люди протестують проти результатів виборів президента, на яких, за офіційними даними, перемогу здобуває чинний голова держави Олександр Лукашенко. Він є президентом Білорусі вже 26 років.

Читайте також: «Нам соромно»: білоруси відмовляються від державних нагород та премій, ідуть із держслужби

Люди заявляють, що результати виборів, за якими Лукашенко отримав 80% голосів, а його головна конкурентка Світлана Тихановська – 10%, були сфальсифіковані.

Силовики жорстоко розганяють демонстрантів, б’ють їх, застосовують гумові кулі, кийки, водомети, сльозогінний газ.

Західні лідери закликали владу Білорусі зупинити насильство. Зокрема, країни Люблінського трикутника – Україна, Польща та Литва – пропонували владі та суспільству Білорусі допомогу в налагодженні діалогу.