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15 серпня 2020, Київ 22:11
Новини | Міжнародні

Лукашенко заявляє, що «домовився з Путіним» про допомогу в «забезпеченні безпеки» Білорусі

Олександр Лукашенко (праворуч) зізнався, що був «здивований» поінформованістю Володимира Путіна щодо ситуації в Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко покладається на допомогу Росії про «допомогу» в захисті безпеки Білорусі. Про це він заявив на зустрічі в Центрі стратегічного управління в Міністерстві оборони країни, передає білоруська державна агенція «Белта» 15 серпня.

Лукашенко вказав на договір із Росією в рамках «союзної держави».

«Якраз ці моменти підходять під цей договір. Тому сьогодні з президентом Росії в мене відбулася довга, ґрунтовна розмова про ситуацію. Повинен сказати, мене навіть трохи здивувало – абсолютно поінформований про те, що відбувається», – зазначив президент Білорусі.

Він додав, що домовився з президентом Росії Володимиром Путіним, що на запит Мінська Кремль надасть «всебічну допомогу із забезпечення безпеки» Білорусі.

«Лукашенко, іди геть!»: фотогалерея з акції протесту в Білорусі
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

«Лукашенко, іди геть!»: фотогалерея з акції протесту в Білорусі

У білоруському Гродні на площі Леніна зібралося близько 10 тисяч людей із національними прапорами Білорусі, кульками та плакатами з написом: «Лукашенка у відставку». Люди скандують: «Лукашенко, іди геть!»

Про розмову Лукашенка з Путіним 15 серпня повідомляли його пресслужба та пресслужба Кремля.

У Мінську й інших містах Білорусі від вечора 9 серпня тривають акції протесту. Люди протестують проти результатів виборів президента, на яких, за офіційними даними, перемогу здобуває чинний голова держави Олександр Лукашенко. Він є президентом Білорусі вже 26 років.

Люди заявляють, що результати виборів, за якими Лукашенко отримав 80% голосів, а його головна конкурентка Світлана Тихановська – 10%, були сфальсифіковані.

Силовики жорстоко розганяють демонстрантів, б’ють їх, застосовують гумові кулі, кийки, водомети, сльозогінний газ.

Західні лідери закликали владу Білорусі зупинити насильство. Зокрема, країни Люблінського трикутника – Україна, Польща та Литва – пропонували владі та суспільству Білорусі допомогу в налагодженні діалогу. Лукашенко відмовився від пропозицій посередництва з-за кордону.

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