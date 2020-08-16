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16 серпня 2020, Київ 14:53
Фотогалереї

«Антимайдан» Лукашенка: фоторепортаж з акції у Мінську

На акцію підтримки Олександра Лукашенка на площі Незалежності в Мінську збираються люди. Десятки автобусів з різних районів стоять на сусідніх вулицях.​

Як раніше повідомляло Радіо Свобода, з ранку 16 серпня, влада Білорусі під загрозою звільнення збирає держслужбовців на мітинг на підтримку президента Олександра Лукашенка 16 серпня, повідомляє білоруський портал TUT.BY. Акція запланована на 12:00 на площі Незалежності в Мінську.

Білоруська служба Радіо Свобода також повідомляє про надходження повідомлень від читачів про примус до участі у провладному мітингу. Читачі скаржаться, що їм погрожують звільненням у випадку неявки.

Також на неділю 16 серпня в Білорусі запланований «Загальногромадянський марш за свободу» на проспекті Незалежності в Мінську, а також в інших містах. Акцію організовують опоненти Лукашенка, що закликають до його відставки, чесних перевиборів і суду над силовиками, які жорстоко били і катували людей.

(Фоторепортаж Білоруської редакції Радіо Свобода)
Неподалік від місця проведення акції
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Голова Ради Республіки Наталія Качанова
13 Голова Ради Республіки Наталія Качанова
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