У Гомелі прощаються з померлим після затримання Олександром Вихором

У білоруському Гомелі 16 серпня прощаються з Олександром Вихором, який помер після затримання під час протестів.

До під’їзду будинку, в якому він жив, прийшли кілька сотень людей.

Білоруська служба Радіо Свобода зазначає, що на похорон приїхав Сергій Шоман – місцевий житель, який також був затриманий 9 серпня і бачив Олександра у відділенні міліції, потім в суді і в автозаку.

«Він був у сильному стресі, хвилювався, весь час звертався за медичною допомогою, на нього ніхто не звертав уваги. Коли нас доставили з суду в СІЗО, він був дуже хворий, знову звернувся за допомогою, подзвонив мамі і татові. Потім поліція ... оббризкала його перцевим балончиком. Нас вивели, його залишили одного в автозаку. Я тільки чув, як вони запитували: «Що з цим робити?», – розповів Сергій Шоман.

25-річного Вихора, за словами його матері, затримали, коли він їхав до своєї дівчини 9 серпня. У цей день в країні почалися масові протести проти фальсифікацій на президентських виборах.

Рідні шукали Олександра кілька днів, але так і не змогли отримати жодної інформації.

А 12 серпня, коли біля ізолятора з’ясувати нічого про сина так і не вдалося, приїхали у відділення міліції писати заяву про зникнення людини. І тільки тоді стало відомо, що їхній син помер ще з 11 серпня.

15 серпня в Мінську тисячі людей прийшли попрощатися з Олександром Тарайковським – учасником акції протесту, який загинув у столиці Білорусі ввечері 10 серпня. Люди зібралися на Пушкінській площі – місці загибелі 34-річного Тарайковського.

МВС Білорусі стверджувало, що демонстрант загинув від вибуху у нього в руках саморобного вибухового пристрою. Однак на відеозаписі з місця подій пристрою у нього в руках не видно, а причиною смерті в медичному висновку названо поранення грудної клітки.