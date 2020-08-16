Білоруський посол у Словаччині підтримав протестувальників

Посол Білорусі в Словаччині Ігор Лещеня виступив на підтримку учасників мирних протестних акцій, які тиждень тривають у білоруських містах. Про це він заявив у відеозверненні, яке опублікувало у телеграмі видання «Наша нива».

«Як і всі білоруси, я в шоці від історій про тортури і побиття громадян моєї країни», – сказав дипломат. Він додав, що сотні його «співвітчизників відчули на собі, що низка представників правоохоронних органів повною мірою відродили традиції НКВД в толерантній європейській Білорусі XXI століття».

Лещеня першим із чинних білоруських послів підтримав протести.

Ігор Лещеня є послом Білорусі в Словаччині з 2016 року. До цього він був послом в Єгипті й Ізраїлі. У 2002-2006 роках Лещеня обіймав посаду помічника президента Білорусі.

У десятках міст Білорусі вже тиждень тривають багатотисячні протести проти офіційних результатів президентських виборів, які учасники акцій називають сфальсифікованими.

За цей час понад сім тисяч людей були затримані, сотні – жорстоко побиті. Щонайменше двоє людей загинули. Близько п’яти тисяч людей, як і раніше, перебувають за ґратами, доля багатьох людей невідома.

Десятки державних підприємств почали страйк, в тому числі найбільші держпідприємства країни. Влада відмовляється йти на поступки протестувальникам і проводити вибори заново.

Західні лідери закликали владу Білорусі зупинити насильство. Зокрема, країни Люблінського трикутника – Україна, Польща та Литва – пропонували владі та суспільству Білорусі допомогу в налагодженні діалогу.

Натомість президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що протести в країні організовані з-за кордону, і звернувся «по допомогу» до президента Росії Володимира Путіна.

На 16 серпня в Білорусі заплановані чергові акції опозиції. Крім того, з'явилися повідомлення про те, влада Білорусі примусово збирає держслужбовців на провладний мітинг.