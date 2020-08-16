Екскандидат у президенти Білорусі Цепкало заявив, що його дружині вдалося залишити Росію

Дружина колишнього кандидата в президенти Білорусі, опонента Олександра Лукашенка Валерія Цепкала, Вероніка, виїхала з Росії, повідомив Цепкало у фейсбуці.

За його словами, жінці з дітьми дозволили виїхати в Україну після того, як кілька годин протримали на кордоні з боку Росії.

«Доброго ранку! У нас все добре! Протримавши кілька годин на кордоні, Вероніці з дітьми дозволили перетнути кордон Російської Федерації в напрямку України», – написав Цепкало у фейсбуці вранці 16 серпня.

Вночі Цепкало повідомив, що його дружину з двома малими дітьми понад дві години тримають на кордоні з російського боку.

9 серпня стало відомо, що Вероніка Цепкало виїхала з Білорусі до Москви, побоюючись кримінального переслідування.

В інтерв’ю Радіо Свобода Вероніка Цепкало заявляла, що продовжує підтримувати кандидатку в президенти Світлату Тихановську і планує продовжувати роботу в рамках спільного штабу (Тихановську підтримали штаби екскандидатів Валерія Цепкала і Віктора Бабарика).

Після того, як Валерієві Цепкалу відмовили в реєстрації кандидатом в президенти Білорусі, він виїхав з країни, але його дружина Вероніка залишалася там і брала участь у передвиборних заходах іншого опозиційного кандидата в президенти – Світлани Тихановської.

Сам Цепкало з дітьми виїхав із Білорусі 24 липня – спочатку до Москви, потім до Києва і Варшави, щоб організувати «тур» із зустрічами з білоруською діаспорою.

Пізніше він оголосив про створення в Україні фонду допомоги постраждалим під час протестів у Білорусі.