Тисячі людей по всій Білорусі виходять на марші протесту

Багатотисячні колони демонстрантів по всій Білорусі виходять на акції протесту.

На неділю був анонсований найбільший загальногромадянський марш «За Свободу!» – проти фальсифікацій підсумків президентських виборів.

За інформацією агентства Tut.By, в Мінську велика колона демонстрантів йде по проспекту Незалежності – в бік центру. Люди несуть два величезних біло-червоно-білих прапори і скандують: «Живе Білорусь!» і «Йди!».

Біля стели «Мінськ – місто-герой», розташованої на перетині проспектів Переможців і Машерова, зібралися десятки тисяч протестувальників.

У Бресті люди почали збиратися на площі Леніна. Сьогодні вона не оточена, загородження є лише біля міських й обласних виконкомів, а також біля адміністрації Ленінського району. За огорожами стоять співробітники міліції. Люди, які проходять повз, скандують «Трибунал!».

На площу Перемоги у Вітебську прийшли художники, медики, залізничники. Залізничники скандували: «Страйк!».

У Бобруйську на центральну площу також винесли величезний біло-червоно-білий прапор – один з історичних національних символів країни.

У Гродні, за інформацією білоруської служби Радіо Свобода, близько 10 тисяч людей пройшли маршем від Радянської площі в центрі міста до площі Леніна. На чолі колони – католицькі і православні священики, представник спецназу, десантники, прикордонники, робітники багатьох гродненских підприємств, лікарі. Люди несуть біло-червоно-білі прапори. Саме з ними на масові акції в багатьох містах Білорусі вже тиждень виходять прихильники опозиції.

Одночасно в Мінську 16 серпня відбувся багатотисячний провладний мітинг, перед учасниками якого виступив президент Олександр Лукашенко.

ЗМІ повідомляли про те, що працівники бюджетних організацій скаржилися на тиск із вимогою участі в цій акції. Людей підвозили автобусами і спеціальними поїздами до Мінська.

У Мінську й інших містах Білорусі від вечора 9 серпня тривають акції протесту. Люди протестують проти результатів виборів президента, на яких, за офіційними даними, перемогу здобув чинний голова держави Олександр Лукашенко. Він є президентом Білорусі вже 26 років.

Люди заявляють, що результати виборів, за якими Лукашенко отримав 80% голосів, а його головна конкурентка Світлана Тихановська – 10%, були сфальсифіковані.

Силовики у перші дні протестів жорстоко розганяли демонстрантів, били їх, застосовували гумові кулі, кийки, водомети, сльозогінний газ.

Західні лідери закликали владу Білорусі зупинити насильство. Зокрема, країни Люблінського трикутника – Україна, Польща та Литва – пропонували владі та суспільству Білорусі допомогу в налагодженні діалогу. Лукашенко відмовився від пропозицій посередництва з-за кордону.