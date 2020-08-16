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16 серпня 2020, Київ 16:18
Новини | Міжнародні

Тисячі людей по всій Білорусі виходять на марші протесту

Мінськ, 16 серпня 2020 року

Багатотисячні колони демонстрантів по всій Білорусі виходять на акції протесту.

На неділю був анонсований найбільший загальногромадянський марш «За Свободу!» – проти фальсифікацій підсумків президентських виборів.

За інформацією агентства Tut.By, в Мінську велика колона демонстрантів йде по проспекту Незалежності – в бік центру. Люди несуть два величезних біло-червоно-білих прапори і скандують: «Живе Білорусь!» і «Йди!».

Біля стели «Мінськ – місто-герой», розташованої на перетині проспектів Переможців і Машерова, зібралися десятки тисяч протестувальників.

У Бресті люди почали збиратися на площі Леніна. Сьогодні вона не оточена, загородження є лише біля міських й обласних виконкомів, а також біля адміністрації Ленінського району. За огорожами стоять співробітники міліції. Люди, які проходять повз, скандують «Трибунал!».

На площу Перемоги у Вітебську прийшли художники, медики, залізничники. Залізничники скандували: «Страйк!».

У Бобруйську на центральну площу також винесли величезний біло-червоно-білий прапор – один з історичних національних символів країни.

У Гродні, за інформацією білоруської служби Радіо Свобода, близько 10 тисяч людей пройшли маршем від Радянської площі в центрі міста до площі Леніна. На чолі колони – католицькі і православні священики, представник спецназу, десантники, прикордонники, робітники багатьох гродненских підприємств, лікарі. Люди несуть біло-червоно-білі прапори. Саме з ними на масові акції в багатьох містах Білорусі вже тиждень виходять прихильники опозиції.

Одночасно в Мінську 16 серпня відбувся багатотисячний провладний мітинг, перед учасниками якого виступив президент Олександр Лукашенко.

ЗМІ повідомляли про те, що працівники бюджетних організацій скаржилися на тиск із вимогою участі в цій акції. Людей підвозили автобусами і спеціальними поїздами до Мінська.

У Мінську й інших містах Білорусі від вечора 9 серпня тривають акції протесту. Люди протестують проти результатів виборів президента, на яких, за офіційними даними, перемогу здобув чинний голова держави Олександр Лукашенко. Він є президентом Білорусі вже 26 років.

Люди заявляють, що результати виборів, за якими Лукашенко отримав 80% голосів, а його головна конкурентка Світлана Тихановська – 10%, були сфальсифіковані.

«Лукашенко, іди геть!»: фотогалерея з акції протесту в Білорусі
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

«Лукашенко, іди геть!»: фотогалерея з акції протесту в Білорусі

У білоруському Гродні на площі Леніна зібралося близько 10 тисяч людей із національними прапорами Білорусі, кульками та плакатами з написом: «Лукашенка у відставку». Люди скандують: «Лукашенко, іди геть!»

Силовики у перші дні протестів жорстоко розганяли демонстрантів, били їх, застосовували гумові кулі, кийки, водомети, сльозогінний газ.

Західні лідери закликали владу Білорусі зупинити насильство. Зокрема, країни Люблінського трикутника – Україна, Польща та Литва – пропонували владі та суспільству Білорусі допомогу в налагодженні діалогу. Лукашенко відмовився від пропозицій посередництва з-за кордону.

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