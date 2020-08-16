Лукашенко: загубите першого президента – будете стояти на колінах, як в Україні

Президент Білорусі Олександр Лукашенко 16 серпня виступив перед мітингувальниками у центрі Мінська, яких звезли з різних регіонів країни. Він подякував їм за підтримку і пояснив, чому «покликав».

«Дорогі друзі, я покликав вас сюди не захищати мене, ви прийшли сюди, щоб змогти вперше за чверть століття захистити свою країну, незалежність, дружин і дітей. Я не хотів кликати вас на цю площу, у вас урожай і ви готуєте дітей до школи... Не я винен, що мені довелося покликати вас на допомогу», – сказав він.

Лукашенко заявив, що вибори в країні відбулися.

«Не може бути більше ніж 80% фальсифікацій! Хто буде проводити нові вибори? Хто на них піде? Бандити і урки! Навіть коли я буду мертвим, я не дозволю віддати вам країну. Не ганьбіть країну, якій всі в світі заздрили. Всі хочуть, щоб ми стали на коліна. Не станемо», – сказав Лукашенко, відставки якого вже тиждень вимагають учасники протестів у Мінську й інших білоруських містах.

Він звернувся до учасників протестів і закликав їх «зупинитися»: «Пам’ятайте, загубите першого президента – це буде початок вашого кінця, ви завжди, як в Україні й інших країнах, будете стояти на колінах і молитися невідомо на кого».

Лукашенко закінчив свою емоційну промову словами: «Я живий і буду жити».

Невдовзі після промови президента мітинг за Лукашенка біля будинку уряду в Мінську закінчився.

Люди почали розходитися, поспішаючи до десятків автобусів, припаркованих на сусідніх вулицях.

Їм назустріч йшли люди з біло-червоно-білими прапорами – після акції за Лукашенка на цьому ж місці заплановані антивладні протести.

Ніяких сутичок між двома сторонами і конфліктів немає, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

У Мінську й інших містах Білорусі від вечора 9 серпня тривають акції протесту. Люди протестують проти результатів виборів президента, на яких, за офіційними даними, перемогу здобув чинний голова держави Олександр Лукашенко. Він є президентом Білорусі вже 26 років.

Люди заявляють, що результати виборів, за якими Лукашенко отримав 80% голосів, а його головна конкурентка Світлана Тихановська – 10%, були сфальсифіковані.

Силовики у перші дні протестів жорстоко розганяли демонстрантів, били їх, застосовували гумові кулі, кийки, водомети, сльозогінний газ.

Західні лідери закликали владу Білорусі зупинити насильство. Зокрема, країни Люблінського трикутника – Україна, Польща та Литва – пропонували владі та суспільству Білорусі допомогу в налагодженні діалогу. Лукашенко відмовився від пропозицій посередництва з-за кордону.