У центрі Мінська мітингують прихильники Лукашенка

Кілька сотень людей 16 серпня вийшли на акцію в центрі Мінська на підтримку Олександра Лукашенка. Як повідомляє білоруська служба Радіо Свобода, мітинг проходить на площі Незалежності в Мінську.

Перед мітингувальниками виступає президент Олександр Лукашенко.

Десятки автобусів із різних районів стоять на прилеглих вулицях.

Площа обгороджена вантажівками, молоковозами і тракторами. З проспекту Незалежності туди можливо потрапити через пости міліції.

При цьому раніше білоруські видання повідомляли, що люди з регіонів скаржилися на те, що влада змушує їх брати участь у мітингу на підтримку Лукашенка під загрозою звільнення.

Тим часом у Мінську й інших містах Білорусі продовжуються опозиційні акції протесту проти насильства з боку силовиків і з вимогою відставки Лукашенка, що почалися ввечері 9 серпня.