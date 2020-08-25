Зеленський пропонує спростити в’їзд в Україну для білорусів через «внутрішньополітичну ситуацію»

Президент України Володимир Зеленський вважає, що для громадян Білорусі варто передбачити пом’якшені умови в’їзду в Україну. Про це він заявив під час селекторної наради з урядовцями, повідомили в Офісі президента.

«Як ми можемо заборонити в’їзд білорусам, особливо з огляду на вкрай напружену внутрішньополітичну ситуацію в них? Думаю, що треба розумно прописати полегшені умови в’їзду білорусів до нас. Це дуже делікатна тема – треба враховувати все», – заявив Зеленський.

Наразі білоруси мають право безвізового в’їзду в Україну.

У Мінську й інших містах Білорусі від вечора 9 серпня тривають акції протесту. Люди протестують проти результатів виборів президента, на яких, за офіційними даними, перемогу здобув чинний голова держави Олександр Лукашенко. Він є президентом Білорусі вже 26 років.

Люди заявляють, що результати виборів, за якими Лукашенко отримав 80% голосів, а його головна конкурентка Світлана Тихановська – 10%, були сфальсифіковані.

Силовики у перші дні протестів жорстоко розганяли демонстрантів, били їх, застосовували гумові кулі, кийки, водомети, сльозогінний газ.

Західні лідери закликали владу Білорусі зупинити насильство. Зокрема, країни Люблінського трикутника – Україна, Польща та Литва – пропонували владі та суспільству Білорусі допомогу в налагодженні діалогу.

Лукашенко відмовився від пропозицій посередництва з-за кордону і заявив про зовнішнє втручання у справи Білорусі.