Україна не втручається у справи Мінська, підтримує нові вибори і може застосувати санкції – Кулеба

Україна не втручається у внутрішні справи сусідньої Білорусі, але готова сприяти врегулюваннюситуації в цій країні, заявив на онлайн-брифінгу у п’ятницю міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Україна не втручалася, не втручається і не втручатиметься у внутрішні справи сусідньої Білорусі... Ми вважаємо, що широкий національний діалог є єдиним шляхом виходу з тієї ситуації, що склалася, і стабілізації обстановки в Білорусі», – сказав Кулеба.

Він зазначив, що Україна підтримує ідею проведення нових виборів президента Білорусі.

«Ми вважаємо, що комплексно процес виборів з урахуванням усіх його етапів, він мав суттєві недоліки і не відповідав загальним стандартам, прийнятим у цій сфері. Тому, власне кажучи, і ми підтримуємо ідею про те, що чесно і справедливо організовані нові вибори могли б дати відповідь на багато ключових запитань у Білорусі», – сказав Кулеба.

Міністр закордонних справ також заявив, що Україна розгляне питання про ймовірність запровадження санкцій проти Білорусі після ухвалення відповідного рішення Європейським союзом.

«Що стосується санкцій ЄС, то ми поки що не бачили остаточно затверджених санкційних заходів, яких вживає Європейський Союз, але ми вже приєдналися до попередньої заяви Європейського Союзу з цього приводу, і це свідчить, що загалом ми поділяємо його політику, його підходи. Тому, коли ми побачимо санкційне рішення Європейського Союзу, будемо ухвалювати і свої відповідні рішення з цього питання», – сказав Кулеба.

Окремо він наголосив на тому, що громадяни Білорусі, які захочуть в’їхати в Україну, «намагаючись уникнути кризи» в своїй країні, користуватимуться «преференційним режимом» при иперетині кордону.

«Громадяни Білорусі, які прагнутимуть в'їхати на територію України, намагаючись уникнути тієї кризи, яка розгортається в сусідній, дружній нам країні, користуватимуться преференційним режимом, і Державна прикордонна служба розглядатиме їхні запити та надаватиме дозволи на в’їзд», – сказав Кулеба.

Напередодні очільник зовнішньополітичного відомства України заявив, що Київ поки заморозив контакти з офіційним Мінськом.

Сьогодні міністри закордонних справ ЄС мають продовжити дводенну зустріч в Берліні, на якій вони обговорюють санкції проти Мінська, а у Відні запланована зустріч Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

У Білорусі з 9 серпня, від дня президентських виборів, на яких офіційно переможцем оголосили Лукашенка, тривають акції протесту з вимогою призначення нового голосування через численні фальсифікації. В країні відбуваються затримання активістів, громадських діячів та журналістів.