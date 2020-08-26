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26 серпня 2020, Київ 23:54
Фотогалереї

«Український дім» на Хрещатику підсвітили кольорами прапора Білорусі – фоторепортаж

У Києві декілька десятків людей, громадські активісти, правозахисники, білоруси, які живуть у Києві, провели акцію на знак солідарності з білоруським народом. Під час акції #BelarusWatch вони підсвітили будівлю «Українського дому» в кольори національного прапора Білорусі. Схожі акції відбуваються в інших містах України і світу.

У Білорусі ЦВК оголосила переможцем президентських виборів Олександра Лукашенка, який балотувався на шостий термін поспіль. Ні опозиція, ні міжнародна спільнота не визнали ці вибори вільними і справедливими.
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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