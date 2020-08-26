«Український дім» на Хрещатику підсвітили кольорами прапора Білорусі – фоторепортаж

У Києві декілька десятків людей, громадські активісти, правозахисники, білоруси, які живуть у Києві, провели акцію на знак солідарності з білоруським народом. Під час акції #BelarusWatch вони підсвітили будівлю «Українського дому» в кольори національного прапора Білорусі. Схожі акції відбуваються в інших містах України і світу.



У Білорусі ЦВК оголосила переможцем президентських виборів Олександра Лукашенка, який балотувався на шостий термін поспіль. Ні опозиція, ні міжнародна спільнота не визнали ці вибори вільними і справедливими.