Європейські лідери розглядають дипломатичні кроки для виходу з політичної кризи в Білорусі

Дипломатичні зусилля із врегулювання політичної ситуації в Білорусі займають центральне місце в порядку денному зустрічей у Берліні та Відні 28 серпня, після 19-го дня протестів у Мінську через результати президентських виборів.

Міністри закордонних справ ЄС мають намір сьогодні продовжити дводенну зустріч в Берліні, на якій вони обговорюють санкції проти Мінська, а у Відні запланована зустріч Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Зокрема у Відні прем’єр-міністр Албанії Еді Рама розповість про ситуацію в Білорусі на засіданні Постійної ради ОБСЄ. Рама як чинний голова ОБСЄ, і нова міністер закордонних справ Швеції Анн Лінде запропонували відвідати Білорусь, щоб підтримати відкритий і конструктивний діалог в країні.

Як держава-учасник ОБСЄ, Білорусь взяла на себе зобов’язання «проводити справді демократичні вибори і захищати права людини та основні свободи», – заявили 26 серпня верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель і міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань.

Як вже повідомлялося, у ЄС домовилися ввести санкції щодо 15-20 осіб, обвинувачених в участі в фальсифікаціях виборів в Білорусі та в придушенні демонстрацій.

Лукашенко 27 серпня звинуватив Захід у тому, що він веде «дипломатичну війну» перед зустріччю дипломатів ЄС. Він звинуватив західні держави в прагненні використовувати нестабільність Білорусі для анексії її території. Чинний президент Білорусі звинуватив НАТО в зосередженні сил біля білорусько-польського кордону в останні тижні. Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг неодноразово заперечував звинувачення Лукашенка і підтвердив свою позицію 27 серпня.

Росія як історичний союзник Білорусі і держава, що має певний вплив на Мінськ за допомогою фінансових і політичних важелів, застерегла ЄС і США від втручання у справи Білорусі.

Президент Росії Володимир Путін сказав в інтерв’ю державному телебаченню 27 серпня, що у Росії є резерв співробітників правоохоронних органів, готових прибути в Білорусь, щоб зупинити протести. Такий резерв, заявив Путін, буде використаний у випадку, якщо ситуація вийде з-під контролю.

27 серпня білоруська поліція затримала в Мінську десятки протестувальників і журналістів. Так, напередодні ввечері на центральній площі Свободи було затримано 17 співробітників ЗМІ. Серед затриманих опинився і фотокореспондент Володимир Грідін, що працює на Білоруську службу Радіо Свобода. Більшість з журналістів згодом були звільнені.

За даними правозахисників, поліція у четвер розігнала протестувальників у центрі Мінська і затримала понад 200 людей.