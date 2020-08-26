Столтенберг заявив про відсутність загрози для Білорусі з боку НАТО

Будь-які спроби білоруського уряду використовувати НАТО як виправдання для придушення протестів є неправильними і невиправданими. Про це заявив генеральний секретар військово-Альянсу Єнс Столтенберг перед зустріччю міністрів оборони в Берліні.

Столтенберг наголосив, що НАТО не нарощує військові сили в регіоні поряд з Білоруссю. Крім того, генеральний секретар також закликав провести у країні вільні і чесні вибори.

Раніше білоруський президент Олександр Лукашенко стверджував, що політична криза у країні нібито спровокована з-за кордону. Спочатку він звинувачував у цьому Росію й Україну, а потім заявив про загрозу з боку країн ЄС і НАТО, і перекинув до західних кордонів країни основні частини білоруських військ.

У Білорусі після оголошення офіційних результатів президентських виборів третій тиждень тривають масові протести в десятках міст. У перші дні мітингів було затримано понад сім тисяч людей, багато з них були побиті силовиками. Понад тисяча людей отримали адміністративні терміни від 4 до 25 діб.

Правозахисний центр «Весна», Білоруський Гельсінський комітет, Всесвітня організація проти тортур і Міжнародна федерація за права людини вже звернулися до спеціального доповідача ООН з тортур з проханням втрутитися в ситуацію в Білорусі в зв’язку з жорстоким придушенням мирних протестів.

Попри численні повідомлення про злочини силовиків проти мирних демонстрантів, кримінальні справи за цими фактами порушені не були, відзначають правозахисники.