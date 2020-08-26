Нобелівська лауреатка Алексієвич: Білорусі знадобиться допомога світу «і, можливо, Росії»

Нобелівська лауреатка з літератури Світлана Алексієвич, яка 26 серпня прибула на допит до Слідчого комітету Білорусі, заявила, що, на її думку, для подолання політичної кризи в Білорусі буде потрібна допомога міжнародної спільноти і, можливо, Росії.

Алексієвич – одна з десятків публічних осіб, які минулого тижня увійшли до Координаційної ради опозиції. Її викликали до Слідчого комітету як свідка в кримінальній справі про спробу захоплення влади, порушеній після створення в країні Координаційної ради.

«Нам потрібна допомога світу і, можливо, Росії, щоб подолати кризу», – сказала Алексієвич.

За словами нобелівської лауреатки, вона очікує на мирне вирішення ситуації.

«На мою думку, буде тривалий період політичних перестановок. Можливо, світ нам допоможе, щоб Лукашенко почав із нами розмовляти. Зараз він розмовляє лише з Путіним, тому, можливо, Путін нам допоможе», – сказала Алексієвич.

Вона вийшла з будівлі Слідчого комітету через короткий проміжок часу і заявила, що скористалася правом не свідчити проти себе.

Наразі невідомо, щоб Алексієвич, яка критикує владу Білорусі, брала участь у засіданнях Координаційної ради. За повідомленнями, вона рідко виходить із дому через пандемію коронавірусу.

Раніше на допиті побували два інших учасники ради, колишній міністр культури Павло Латушко і адвокат кандидата на посаду президента Віктора Бабарика Максим Знак.

Двоє інших представників ради, Ольга Ковалькова і Сергій Дилевський, були затримані 24 серпня і засуджені до 10 діб арешту. Їх звинуватили в організації несанкціонованого масового заходу.

Через створення цієї Ради влада Білорусі порушила кримінальну справу за статтею про захоплення влади. У світі закликають Мінськ закрити цю справу.

У Білорусі від 9 серпня тривають акції протесту з вимогою відставки президента Олександра Лукашенка. Учасники протестів називають сфальсифікованими президентські вибори в країні і закликають провести нові.