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25 серпня 2020, Київ 21:45
Новини | Міжнародні

Білорусь: двох членів Координаційної ради заарештували на 10 діб

Ользі Ковальковій інкримінують «організацію несанкціонованої акції»

У Білорусі заарештували двох членів президії Координаційної ради опозиції Ольгу Ковалькову і Сергія Дилевського на 10 діб, передає Білоруська служба Радіо Свобода.

Їм інкримінували «організацію несанкціонованої акції» на Мінському тракторному заводі. Обох затримали 24 серпня.

Координаційну раду для передачі влади створила в Білорусі опозиція до Олександра Лукашенка, що не визнає його оголошеної перемоги, з ініціативи його головної суперниці Світлани Тихановської, яка після виборів була змушена виїхати до Литви.

Через створення цієї Ради влада Білорусі порушила кримінальну справу за статтею про захоплення влади. У світі закликають Мінськ закрити цю справу.

Як отримувати інформацію Білоруської служби Радіо Свобода

Білоруська влада заблокувала сайт Білоруської служби Радіо Свобода.

Як обійти заборону – тут.

Інформацію та відео також можна отримати у телеграмі Білоруської служби Радіо Свобода тут.

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