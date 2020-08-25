Білорусь: двох членів Координаційної ради заарештували на 10 діб

У Білорусі заарештували двох членів президії Координаційної ради опозиції Ольгу Ковалькову і Сергія Дилевського на 10 діб, передає Білоруська служба Радіо Свобода.

Їм інкримінували «організацію несанкціонованої акції» на Мінському тракторному заводі. Обох затримали 24 серпня.

Координаційну раду для передачі влади створила в Білорусі опозиція до Олександра Лукашенка, що не визнає його оголошеної перемоги, з ініціативи його головної суперниці Світлани Тихановської, яка після виборів була змушена виїхати до Литви.

Через створення цієї Ради влада Білорусі порушила кримінальну справу за статтею про захоплення влади. У світі закликають Мінськ закрити цю справу.