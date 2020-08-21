У ЄС закликали Мінськ закрити кримінальну справу проти координаційної ради опозиції

Європейський союз закликає владу Білорусі припинити кримінальне переслідування координаційної ради опозиції. Про це мовиться у заяві спікера верховного представника ЄС Жозепа Борреля.

«Координаційна рада, до якої входять представники різних верств білоруського суспільства, звернувся до влади для діалогу, і влада відповіла порушенням кримінальної справи. При цьому білоруська влада знову повернулася до залякування з політичних мотивів. Громадянське суспільство і учасники дискусій про майбутнє Білорусі повинні бути захищені від довільних арештів і насильства. Ми очікуємо, що білоруська влада припинять кримінальну справу і замість цього почне діалог», – мовиться у заяві.

Генеральна прокуратура Білорусі 20 серпня повідомила про порушення кримінальної справи за статтею про захоплення влади через створення координаційної ради опозиції.

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Перше робоче засідання Координаційної ради з передачі влади в Білорусі відбулося 19 серпня. Напередодні у штабі кандидата в президенти Білорусі Віктора Бабарика журналістам був представлений склад «Координаційної ради щодо трансферу влади».

Світлана Тихановська – суперниця Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі – заявила про створення Координаційної ради ще 14 серпня: за її словами, з допомогою Ради можна забезпечити передачу влади в Білорусі.

Олександр Лукашенко ще до першого засідання Координаційної ради назвав її членів «нацистами і прикоритниками» та звинуватив їх у спробі захоплення влади в країні.