«Білий-червоний-білий»: у центрі Дніпра актори влаштували перформанс на підтримку Білорусі 

20 серпня ввечері на центральній площі Дніпра актори влаштували вуличний перформанс на підтримку Білорусі «Білий-червоний-білий».

Хлопці та дівчата, одягнуті в біле, спершу лягли на асфальт горілиць, потім перевернулися на живіт, зрештою – стали навпочіпки й піднялися. Увесь цей час по їхніх тілах проходив імпровізований «закривавлений» коток з металевих ґрат.

За словами одного з ініціаторів акції Романа Кандібура, дійство мало символізувати процес дорослішання як окремо взятої людини, так і нації. Цей процес наразі можна спостерігати в Білорусі та Україні, вважає він.

«Це Білорусь, яка зараз переживає трансформаційні процеси. Але це не тільки про Білорусь, це про всіх нас. Символізм – фізіологічний: коли ми маленькі, ми лежимо на спині, і все, що можемо – приймати любов і турботу або гніт. В якийсь момент ми можемо перевернутись на спину, потім стати накарачках, ми стаємо автономними, зрештою звестися на ноги. Таку трансформацію проходить людина й нація. Ми не можемо не звертати увагу на колесо, яке котиться. З одного боку, це – біль, але це ще й шанс щось змінити», – пояснив Кандібур.

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На завершення перформансу актори порізали свій одяг на стьожки й прикріпили до «колеса-котка». Вони також роздали символічні білі в червоній фарбі стьожки перехожим, аби вони також пов’язали їх до «котка».

Створена таким чином інсталяція, за задумом організаторів, кілька днів має простояти в центрі Дніпра, а потім – відправитися до музею.

У Мінську й інших містах Білорусі від вечора 9 серпня тривають акції протесту. Люди протестують проти результатів виборів президента, на яких, за офіційними даними, перемогу здобув чинний голова держави Олександр Лукашенко. Він є президентом Білорусі вже 26 років.

Люди заявляють, що результати виборів, за якими Лукашенко отримав 80% голосів, а його головна конкурентка Світлана Тихановська – 10%, були сфальсифіковані.

Силовики жорстоко розганяли демонстрантів, били їх, застосовували гумові кулі, кийки, водомети, сльозогінний газ.