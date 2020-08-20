Урок для вчителів: Білоруси випускають гнів після виборів на школи, вчителі яких визнали результати виборів

Протестувальники проти нібито фальсифікованих виборів президента в Білорусі критикують вчителів та керівників шкіл, які працювали на багатьох виборчих дільницях як члені комісій. Учні залишають обурені записи на входах до шкіл, інші вчителі, які не були задіяні на виборах, підписують відкритого листа з вимогою скасувати офіційний результат, а онлайн-кампанія закликає батьків не дарувати вчителям квіти на перший дзвоник 1 вересня цього року. Отже, по цілій Білорусі люди виказують розчарування вчителями, на яких вони покладалися в побудові майбутнього країни.

На тлі тривалої політичної кризи в Білорусі громадяни по всій країні висловлюють розчарування та гнів – не тільки в бік Олександра Лукашенка та його уряду, а також тих, кому вони довірили побудову майбутнього для себе і своїх дітей – вчителів.

«Я боровся за честь своєї школи, але вона плюнула мені в обличчя», – написано на воротах однієї зі шкіл, але це типово для всієї країни, а школярі повертають нагороди, які виграли на шкільних та спортивних змаганнях.

Покинуті дипломи, сертифікати та листи з привітаннями висять на воротах школи №17 у Бобруйську, що у 170 кілометрах на південний схід від Мінська, столиці та епіцентру масових протестів проти виборів 9 серпня, котрі, за словами протестувальників, були фальсифіковані на користь Лукашенка.

«Нам не потрібні ваші подяки, краще віддайте нам наші голоси!» – написано від руки на одному плакаті посеред викинутих випускних стрічок.

«Скільки коштували наші голоси?» – написано на іншому, що свідчить, що багато нинішніх та колишніх учнів вважають їхніх вчителів причетними до фальсифікації виборів та, як наслідок, кривавого розгону мирних мітингувальників.

Вихователі в обороні, тому що, як і в багатьох інших пострадянських країнах, велика частина виборчих дільниць була розташована в школах та укомплектована в першу чергу вчителями та шкільними адміністраторами. Багато з них були членами місцевих виборчих комісій, які повинні були фальшувати результати дільниці та оголосити їх. І це призводить до звинувачень проти вихователів у фальсифікації виборів.

Сумнозвісне відео з 9 серпня на виборчій дільниці №17 у Мінську, що знаходилася в середній школі №66, нібито показує, як працівники дільниці покидають школу через вікно на другому поверсі за допомогою драбини, котру тримає міліціонер. Щонайменше двоє з людей на відео, очевидно, мали посвідчення членів виборчої комісії.

Додатково до кампанії обурених написів, що їх залишають школярі, батьки також пишуть в соцмережах і не будуть дарувати квіти вчителям на перший дзвоник 1 вересня. Інші кажуть, що не будуть вносити гроші для туалетного паперу, мила та інших речей, потрібних школам, яким бракує фінансування.

В інтерв’ю телеканалові Настоящее Время 14 серпня, відома вчителька Ганна Северинець сказала, що деякі батьки, котрі не можуть пробачити ЦВК офіційного оголошення Лукашенка чітким переможцем, готові пропустити перший день школи, а дехто готується виховувати дітей вдома.

Северинець майже перетворила критику в бік влади на кар’єру, підтримуючи низку відкритих листів, що закликають Міністерство освіти покращити свою роботу. Вона була звільнена з роботи в червні після того, як написала насмішливого листа про любого сина Лукашенка – Колю.

Северинець, яка є сестрою відомого опозиційного політика Павла Северинця, якого заарештували в червні за публічні заклики до несанкціонованого мітингу, нещодавно стала на чалі зусиль деяких вчителів, які намагаються переконати владу у потребі скасування результатів виборів.

18 серпня вона була долучена опозиційними лідерами до Координаційної ради з передачі влади Лукашенком після 26 років його президентства.

А листі від 12 серпня, який вона теж підписала Северинець вимагає від органів влади скасування виборів та «припинення насильства проти наших громадян, які протестують і таким чином користуються конституційним правом на мирні протести».

Лист також мав на меті «врятувати професійну гідність спілки вчителів, деякі члени якої були причетні до масштабних фальсифікацій під час виборів».

Так само вона не пробачила деяких колишніх учнів за їхні вчинки: «Ми навчали всіх вас: тих, хто зараз стріляє по людях і тих, хто під кулями».

В листі також говориться: «Ми любили вас однаково, всіх. Нам боляче бачити, що ми навчили деяких бути сміливими, чесними, відчайдушними у виборюванні своїх прав, – а інших відіслали в світ без адекватної вакцини проти виконання злочинних наказів».

Лист підписали сотні вчителів з приватних та державних освітніх закладів Білорусі.

Северинець сказала 14 серпня, що не всі вчителі, які працювали на виборчих дільницях, були добровільно причетні до фальсифікацій – багато хто робив це під примусом і погрозами.

За її словами, деякі «плакали та не підписували протоколи», що засвідчують результати.

Однак, сказала вона, багато вчителів брали у цьому участь свідомо, що «незмивно збезчестило» професію вчителя.

Северинець не одна в зусиллях врятувати репутацію вихователів та пояснити, скільки тиску вони мусили витримувати.

Одна вчителька висловилася на білоруському сайті «Дитина» 16 серпня під псевдонімом «Наталія» зі страху репресій, та пояснила, що «в багатьох з нас просто не було вибору».

«Ми всі були на гачку», – сказала вона, перераховуючи різні причини, на які потрібно заважувати.

«Дехто має дітей, в інших є кредити, робота, оселя», – сказала вчителька, додаючи, що вона «не була як Северинець» і не могла би так просто знайти іншу роботу.

Проте не всі комісії на виборчих дільницях однаково суворо притримувалися лінії органів влади в очевидних зусиллях з фальшування результатів.

«Всі комісії були різні; були директори шкіл в комісіях, котрі рахували все по-чесному», – сказала «Наталія». «Дехто оголошував правдиві протоколи, а неправдиві віддавав виконавчому комітетові».

Десятки вчителів, які заявляли, що відмовлялися від роботи на виборчих дільницях, вийшли на мітинги в Мінську 14 серпня, щоб показати підтримку для змін в країні.

«Я чекаю на припинення тиску, щоб 1 вересня прийшли діти і ми змогли би подивитися їм в очі з гордістю та чистою совістю, що будемо надавати їм знання», – сказала одна анонімна вчителька Білоруській службі Радіо Свобода.

«Пробачте нам», – додала вона.

(Над перекладом матеріалу з англійської мови працював Роман Руденко)