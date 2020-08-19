Пояснюємо: Що таке Координаційна рада щодо трансферу влади в Білорусі

У середу, 19 серпня відбувається перше робоче засідання Координаційної ради з передачі влади у Білорусі, на якому його учасники обирають свій керівний орган. Напередодні у штабі кандидата в президенти Білорусії Віктора Бабарика журналістам був представлений склад «Координаційної ради щодо трансферу влади».

Кілька десятків представників білоруських і зарубіжних ЗМІ ставили запитання Марії Колесниковій (соратниці кандидатки в президенти Світлани Тихановської), Ользі Ковальковій (довіреній особі Тихановської), Максиму Знаку (юристу штабу Віктора Бабарика), Сергію Дилевському (лідеру страйкового комітету Мінського тракторного заводу) і Павлові Латушку (звільненому директору театру імені Янки Купали і колишньому керівникові Міністерства культури).

Білоруська служба Радіо Свобода вела пряму трансляцію з цієї прес-конференції:

Що таке Координаційна рада?

Світлана Тихановська – суперниця Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі – заявила про створення Координаційної ради ще 14 серпня: за її словами, з допомогою Ради можна забезпечити передачу влади в Білорусі. Про це йшлося в її заяві, опублікованій у телеграм–каналі «Пул первой».

«Я заявляю, що ми готові до діалогу з владою. З урахуванням того, що відбувається в країні і необхідності вжиття невідкладних заходів для відновлення законності в Білорусі, я, Світлана Тихановська, ініціюю створення координаційної ради для забезпечення трансферу влади. До цієї ради можуть увійти представники громадянського суспільства, шановні і відомі білоруси, професіонали своєї справи», – сказала вона.

Приймати заявки про висунення членів ради вона доручила своїй довіреній особі Ользі Ковальковій і адвокату Максиму Знаку. Вона додала, що штаб продовжує працювати, його головою залишається Марія Мороз, яка продовжує керувати його роботою. На місці роботу штабу координуватимуть Ольга Ковалькова і Микола Козлов.

Тихановська також звернулася до міжнародної спільноти та європейських країн із проханням допомогти в організації діалогу з білоруською владою.

«Ми показали, що нас більшість. І ця країна належить нам, народу Білорусі, а не одній людині, – зазначила вона. – Мені було дуже важко дивитися на те насильство, в яке влада занурила наші міста за останній тиждень. Цього ніколи не повинно повторитися».

Попередній склад Ради

15 серпня штаб Світлани Тихановської розпочав формування Координаційної ради. До Ради брали тільки тих, хто живе в Білорусі, має білоруське громадянство. Також член Ради повинен представляти «якусь соціальну групу і бути в ній шанованим».

17 серпня Ольга Ковалькова опублікувала попередній склад Координаційної ради. До нього увійшли понад 30 білорусів.

Серед членів ради сама Ковалькова, а також координаторка штабу Віктора Бабарика Марія Колесникова, Нобелівський лауреат з літератури Світлана Алексієвич, правозахисник, голова правозахисного центру «Весна» Алесь Беляцький, міжнародний медіатор Лілія Власова, політик і глава руху «За свободу» Юрій Губаревич, представник адміністрації парку «Великий Камінь» Алесь Дуко, юрист Максим Знак, кіносценарист Андрій Курейчик, педагог Євген Лів’янт, глава групи компаній «А-100» Олександр Центер, художник Володимир Цеслер, засновник групи компаній BELBIZ Тетяна Маринич, економіст Сергій Чалий та інші.

Для чого потрібна Координаційна рада

Координаційна рада не має на меті захопити владу неконституційним чином для забезпечення передачі влади, заявила довірена особа кандидатки в президенти Світлани Тихановської Ольга Ковалькова.

«Координаційна рада – єдиний представницький орган білоруського суспільства. Він створений і функціонуватиме з ініціативи Світлани Тихановської з метою організації процесу передачі влади та забезпечення консенсусу в суспільстві, – зазначила Ковалькова. «Координаційна рада діє на основі основних принципів Конституції Республіки Білорусь».

Ковалькова наголосила, що всі попередні дії штабу Тихановської під час виборчої кампанії «говорять про те, що ми діємо лише законними способами, законними та ненасильницькими методами».

«Усі члени ради, які виявили бажання брати участь у її роботі, визнають наявність неприпустимих порушень під час виборчої кампанії та підрахунку голосів, не визнають офіційно оголошених результатів виборів, вважають злочинним насильство правоохоронних органів та вважають необхідним звільнення політичних в’язнів. Це основні моменти, з якими погоджуються всі кандидати, які подали заявку на вступ до ради», – зазначила Ковалькова.

Що робитиме Рада

Адвокат Максим Знак, який є членом координаційного органу, сказав, що «в умовах, коли є буквально кілька днів, щоб запобігти будь-яким негативним наслідкам, які вже відбулися і не повинні повторитися в майбутньому, неможливо організувати повноцінні демократичні вибори, але це можливо на підставі заявок, що надійшли, обрати представників різних соціальних груп [для спільної роботи]».

За словами Знака, до головної ради увійдуть 70 осіб.

На першому засіданні, яке відбувається 19 серпня, вони оберуть президію із семи осіб.

«Після цього рада зможе організувати роботу в експертних та робочих групах, запрошувати експертів та фахівців для пошуку виходу з ситуації, ініціювати деякі процеси, – сказав юрист. – Усі охочі не зможуть приєднатися до головної ради. Чимало гідних людей подали заявки, кожному з них буде надана можливість працювати на користь вирішення ситуації».

Фактор мови

18 серпня Павло Латушко (колишній глава Мінкульту і директор мінського театру імені Янки Купали) заявив, що в уряді і президентській адміністрації фактично проходять «італійські страйки». Це видно з млявого виконання доручень або нереагування на проблемні ситуації в суспільстві, або ж «реагування є, але повільне».

Він припустив, що Олександру Лукашенкові спецслужби повідомляють «фальшиву інформацію».

Наприклад, Лукашенко заявляє, що нібито Координаційна рада хоче перевести армію на білоруську мову. Насправді цього навіть немає в порядку денному.

Латушко зазначив, що потрібно розібратися з фактами насильства.

«Зараз у президента нашої країни є маніпуляції, що ми нібито намагаємось якось зіпсувати відносини з Росією, – сказала Марія Колесникова. – Я хочу запевнити вас, що наша офіційна позиція полягає в тому, що ми будемо підтримувати дружні, взаємовигідні, прагматичні, кришталево чисті та прозорі відносини для всіх. Нам вигідно спілкуватися з усіма нашими країнами-партнерами, і з Російською Федерацією, і з Україною, і з країнами Європейського союзу».

Гаранти безпеки – Росія та ЄС

Європейський Союз та Росія повинні стати гарантами безпеки координаційної ради для забезпечення передачі влади – заявив член колегії Павло Латушко.

«Ці гарантії абсолютно необхідні, – сказав він. – Роль наших сусідів – Росії та ЄС – тут важлива, це в інтересах Москви та Брюсселя. Інакше, якщо координаційна рада не отримає гарантій безпеки, виникне питання довіри людей».

За його словами, рада очікує від ЄС чіткої оцінки та позиції щодо ситуації в Білорусі. «Виразна, чітка, однозначна позиція, – наголосив він. – Ви нас довго навчали принципам, стандартам демократії, повазі до прав людини. Так наполегливо нас учили, що, схоже, й навчили, але, на жаль, лише народ, а не уряд. Отже, зараз ваша роль у тому, щоб і влада взяла це до уваги та вжила конкретних чітких заходів».

Фактор України та «всіх сусідів»

Павло Латушко не виключив, що у вирішенні політичної кризи в Білорусі може взяти участь Україна. «Я можу сказати гіпотетично: якщо ми брали участь у формуванні Мінського діалогу з питань українсько-російського порядку денного, то чому б Україна не брала участі у відповідному діалозі в Білорусі?» – запитав він.

У той же час Латушко, який також свого часу був послом Білорусі у Польщі та Франції, наголосив, що Координаційна рада виступає за рівноправний та доброзичливий розвиток відносин з усіма сусідами Білорусі.

«Усі наші сусіди важливі для нас. Україна важлива, вона є важливим торговим партнером. Усі інші партнери також важливі, – сказав він. – Останнім білоруським політиком буде той, хто збудує стіну між нами та Росією. Співпраця з Росією – економічна, торгова – відповідає прагматичним інтересам Білорусі, а також співпраці з Європейським союзом. Ми зацікавлені в тому, щоб бути міцним мостом, який з’єднує Росію та Західну Європу».

Реакція Лукашенка

Олександр Лукашенко вранці 19 серпня знову обрушився з образами на Координаційну раду опозиції. Напередодні він уже назвав її членів «нацистами і прикоритниками» і звинуватив їх у спробі захоплення влади в країні.

«Я вже про це говорив: створена так звана чорна сотня для прийому, передачі влади. Так званий штаб опозиції. Що дивно, там уже вишикувалися в черги і ділять портфелі. Я хочу сказати: шановні чорносотенці, в країні немає такої кількості портфелів, скільки вас стоїть у черзі. Мітли та лопати у нас є. Ми забезпечимо, – цитує Лукашенка державне агентство Белта. – Хочу повторно нагадати: створення альтернативних, паралельних і інших органів, тих же «сотень» з метою захоплення влади карається законом».

Крім цього Олександр Лукашенко переконаний, що протести в Білорусі фінансує Захід, він знову заявив, що той, хто «за кордоном шашки точить, отримає серйозну відсіч».

«Західні держави вже безпосередньо, не приховуючи, відкрито заявляють про збір коштів і спрямування їх у Білорусь. Ми це бачимо. Звичайно, ми не можемо відстежити всі кошти, які сюди надходять, тому що дуже багато коштів надходять готівкою. Але ми це знаємо і на цьому питанні сконцентруємося», – сказав він.

Також Лукашенко зауважив, що «керівники західних держав пропонують нам переговори, розмови» і «збираються провести сьогодні або завтра нараду на рівні чи то МЗС, то чи керівників Європейського союзу».

«Я би просто їм порадив: перш ніж тикати пальцем у нас, внести до порядку денного своїх нарад питання «жовтих жилетів» у Франції, жахливих заворушень у США. Я б хотів, щоб вони перш за все розглянули протести проти коронавірусної ізоляції в Німеччині, інших країнах Європи, – сказав він. – Я натякаю на те, що дуже багато проблем у них. Мені здається, що у цих панів колода в оці. Але вони цього не бачать».

«Хочу ще раз наголосити: якщо хтось думає, що тут влада нахилилася і захиталася, ви помиляєтеся. І хочу сказати, що владі є на кого спертися. Тому ми не злякалися. Ми свій шлях пройдемо так, як це слід. І ті, хто сьогодні, особливо за кордоном (це вже явно видно), шашки точить, отримає серйозну відсіч. Це не голослівно. Уже в Гродно вивішують польські прапори, це неприпустимо. Подібні речі будуть припинені кардинальним чином», – наголосив Лукашенко.

Проводити нові вибори або якось співпрацювати з Координаційною радою Лукашенко навідріз відмовляється. 17 серпня він заявив: «Ніколи ви від мене не дочекаєтеся, щоб я під тиском щось зробив! Їх [виборів] не буде». За його словами, вибори в республіці пройшли «по-цивільному», а 80% голосів, які він отримав, за даними ЦВК, не були сфальсифіковані.

Однак пізніше того ж дня він змінив точку зору і пов’язав нові вибори з референдумом щодо Конституції:

«Нам треба ухвалити нову Конституцію. Ви її повинні прийняти на референдумі і за новою Конституцією провести, якщо ви хочете, вибори і парламенту, і президента, і місцевих органів влади», – сказав він. Фрагмент виступу показав телеканал «Білорусь 24».

Учасники Координаційної ради висловлюють надію, що Лукашенко погодиться на діалог з опозицією. В іншому випадку, як заявили члени Ради, вони звернуться до інших державних діячів і високопоставлених чиновників владних структур із закликом почати спільне обговорення шляхів виходу з кризи.

Ольга Ковалькова поширила у фейсбуці звернення до жителів міст Білорусі, колективів підприємств, організацій і установ із планом дій.

«Найближчі дні дуже важливі, щоб не втратити нашу перемогу. Олександр Лукашенко терміново повинен піти, щоб ми могли відновити роботу підприємств і бізнесу. Кожен день, тиждень збереження влади в руках колишнього президента завдає величезної шкоди підприємствам і добробуту людей. Зараз нам потрібно зробити все, щоб він не знищив економіку країни» – мовиться у зверненні.