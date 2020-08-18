Як протести вплинули на Лукашенка: 18 заяв президента Білорусі про Україну

Україна для білоруської влади перетворилася з доброзичливого сусіда на інструмент залякування нею. Розповіді про негативні наслідки українського Майдану, а також заяви про агресивні наміри України стали частиною агітації білоруського президента Олександра Лукашенка на тлі масових протестів, які розпочалися після виборів президента Білорусі 9 серпня цього року. А державний канал «Білорусь 1» показав сюжет про нібито затримання «координатора» протестів Юрія Воскресенського, в якому наполегливо демонструються символіка Служби безпеки України та зображення Степана Бандери.

Радіо Свобода дослідило, як із наближенням до виборів у Білорусі, що відбулися 9 серпня, змінювалися акценти в риториці Олександра Лукашенка щодо України.

«Там народ ошаленів»

Президент Білорусі Олександр Лукашенко у квітні 2014 року, під час щорічного звернення до парламенту виступив із заявами на підтримку білоруської незалежності і мови та висловив готовність до еволюційних реформ і боротьби з корупцією. Стосовно України Лукашенко вкотре заявив, що Білорусь хоче, щоб «Україна була єдиною, цілісною, позаблоковою країною», а також висловився проти ідеї її федералізації.



Однак, за словами Лукашенка, український народ тоді одурманили політики.

Народ не розуміє, що таке асоціація, федералізація. Його кличуть на барикади провокатори, різна погань з усіх боків

«Головне, що сьогодні відбувається в Україні – там народ ошаленів. Одурманили його політики, народ не бачить виходу. Одні кричать про асоціацію, інші кричать про федералізацію, треті – ще про щось. Бо ж народ не розуміє, що таке асоціація, федералізація. Його кличуть на барикади провокатори, різна погань з усіх боків. Треба зупинитися, треба людям сказати, що це таке, треба людям дати подумати і зробити усвідомлений вибір», – сказав Лукашенко.

При цьому Лукашенко наказав КДБ зупиняти тих, хто говорить про утиск росіян у Білорусі та різного роду інших радикалів, визнавши, що він не проти поміркованої еволюції, але проти революцій.

«Донбас буде українським»

Президент Білорусі Олександр Лукашенко, у 2015 році висловлював упевненість в тому, що Донбас залишиться частиною України та намагався пророкувати щодо долі Криму.

З Кримом складніше, майже неможливо

«Мине час і навіть Донбас буде українським, таким навіть, як хоче національно орієнтована влада України. З Кримом складніше, майже неможливо», – говорив Лукашенко.

Він також запевняв, що у припиненні військових дій зацікавлені як влада України, так і влада Росії. За його словами, «у Росії конфліктом в Україні наїлися усі, особливо керівники».

«Не хочу, щоб Україну хтось використовував»

Під час кампанії з виборів президента України у 2019 році Олександр Лукашенко припускав, що на президентських виборах в Україні переможе нинішній президент Петро Порошенко. Про це він сказав на пресконференції у Мінську. При цьому президент Білорусі зізнався, що відчуває «тривогу» в контексті виборів в Україні.

Не хочу, щоб Україну хтось використовував як розмінну монету, щоб вона була майданчиком розіграшу великих держав

«Не хочу, щоб Україну хтось використовував як розмінну монету, щоб вона була майданчиком розіграшу великих держав. Українці цього не заслуговують», – сказав Лукашенко.

Він також розкритикував російські телеканали за антиукраїнську пропаганду.

«Не чекайте від нас капостей»

Восени 2019 року Олександр Лукашенко запевняв у своєму дружньому ставленні до України, не радив сподіватися на повернення Криму та пропонував послуги з контролю українсько-російського кордону.

Президент Білорусі у Мінську зустрівся з українськими журналістами. Під час цієї зустрічі Лукашенко, відповідаючи на запитання, заявив, що Крим для України втрачений остаточно. А щодо Донбасу він виявив бажання дати поради і навіть допомогти з прикордонним контролем у регіоні.

Що стосується участі у воєнних діях і щоби від нас труни отримували – я тоді не президент Білорусі

«Що стосується участі у воєнних діях і щоби від нас труни отримували – я тоді не президент Білорусі. Не чекайте від нас капостей. […] Якщо ви хочете, щоб ми закрили 400 кілометрів кордону між Україною і Росією – ми закриємо її. Хоч для мене це велика проблема, зав'язуватися військами в цей конфлікт. Але ми готові ввести туди миротворців та прикордонників. Для цього потрібна згода обох сторін», – наголосив Лукашенко.

Також під час зустрічі з українськими журналістами Олександр Лукашенко запевняв, що не був другом і не підтримував експрезидента України Віктора Януковича. Білоруський президент також нагадав, що бачить Україну в майбутньому сильною та незалежною державою, однак і надалі розвиватиме відносини з Росією.

«Ми не хочемо проти когось товаришувати»

Тижнем пізніше Олександр Лукашенко приїхав до українського Житомира, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським у межах участі в Другому форумі регіонів України і Республіки Білорусь.

Ми добрі нормальні люди. Ми не хочемо проти когось товаришувати, воювати – ми маємо бути сильними

Тут Лукашенко вкотре запевняв у дружньому ставленні до України, а також до президента Зеленського особисто. Він казав, що приїхав «звірити годинники», що Україна ніколи не матиме проблема на білоруському кордоні, навіть, що дві держави разом можуть претендувати на проведення Олімпіади. Водночас білоруський президент наголошував, що такі теплі відносини ніяк не є протиставленням дружнім відносинам Білорусі з Росією.

«Володимир Олександрович, тут багато журналістів і вони можуть тлумачити мою заяву ніби ми проти Росії чи Китаю націлені. Та ні […] Ми добрі нормальні люди. Ми не хочемо проти когось товаришувати, воювати – ми маємо бути сильними», – зазначив президент Білорусі.

«Не треба говорити, що це не конфлікт Росії й України»

У жовтні на міжнародній конференції «Європейська безпека: відійти від краю прірви», яка проходить у рамках форуму «Мінський діалог» білоруський лідер Олександр Лукашенко говорив про необхідність інтенсифікації діалогу щодо припинення агресії проти України на Донбасі. Серед іншого він однозначно заявив, що Росія має прямий стосунок до подій на сході України.

«І не треба говорити, що це не конфлікт Росії й України. Тут обізнані люди, і ці заяви нікому не потрібні», – наполягав Лукашенко.

«Відморозки-націоналісти»

Вже наприкінці того ж року риторика Олександра Лукашенка стала змінювати свої акценти. Під час пресконференції у мінську президент Білорусі заявив, що питання конфлікту на Донбасі мають вирішувати Росія і Білорусь за участі України, а не Європа.

Ми скоро будемо Бога молити, щоб там НАТО стояло, а не ці відморозки-націоналісти

«Я Путіну сказав: ми скоро будемо Бога молити, щоб там НАТО стояло, а не ці відморозки-націоналісти, – сказав Лукашенко і додав до цього: Ні Меркель, ні цей хлопець – Макрон, а ми втрьох маємо за стіл сісти».

Крім того, президент Білорусі розкритикував п'ятого президента України Петра Порошенка за те, що той не підтримав його ідею щодо білоруських миротворців на Донбасі.

«Україна дала привід до зіткнення»

Згодом білоруський президент дав інтерв'ю російському «Еху Москви», в якому заявив, що Україна сама дала привід для початку агресії на Донбасі.

Україна, у якійсь мірі підставилася. Росіян почали душити

«Україна, в якійсь мірі підставилася. Росіян почали душити, мова там й інше – ну, питань, яких не має бути в Україні! Як би там не було, я не виправдовую зараз Росії, ні. Я не дорікаю Україні. Але як би там не було, Україна хоч і маленький, але дала привід до цього зіткнення», – висловив думку Лукашенко.

Також, за словами Олександра Лукашенка, Україна втратила Крим зі своєї вини, оскільки не змогла його відстояти.

«Я їх запитую, ви мене душите. Ви мені скажіть, як ви обороняли Крим? Як ви його захищали? Скільки там українців загинуло за цю святу українську, як вони кажуть, землю? Тиша. Ось відповідь на запитання», – сказав президент Білорусі.

Він зауважив, що півострів «де-факто російський, юридично це не оформлено».

«Всіх цих «майданутих» хочу попередити»

У 2020 році Україна увійшла у контекст передвиборчої риторики Олександра Лукашенка. Під час зустрічі з головою КДБ Білорусі Валерієм Вакульчиком президент Білорусі говорив про те, що опозиція нібито має намір використати президентські вибори для дестабілізації ситуації в країні у зв’язку з цим чомусь згадав і президента України разом із прем’єр-міністром Вірменії.

Ситуація по-різному може складатися. Тільки у нас немає Пашинянів і Зеленских

«Ми абсолютно знаємо цілі, які переслідують тут окремі вітродуї. Ці цілі зрозумілі: влаштувати нам «майданчик» напередодні президентських виборів… всіх цих «майданутих» хочу попередити, що Майданів у Білорусі не буде [...] Ситуація по-різному може складатися. Тільки у нас немає Пашинянів і Зеленських», – наголосив Лукашенко.

До цього він додав, що у Білорусі ніхто не заважає відкрито висловлювати точку зору, але це слід робити в межах законодавства, у визначених для цього місцях.

«Нам заздрять українці»

Згодом білоруський президент вирішив, що українці, як і росіяни, заздрять білорусам. Про це він говорив, виступаючи на урочистих зборах, присвячених Дню незалежності країни, після того, як нагадав про президентські вибори у серпні.

Живемо в безпечній, спокійній країні, де кожен, хто має малюка, може вийти на вулицю в будь-який час доби і бути спокійним

«Я в цій президентській кампанії не тому, що, вчепившись, тримаюся за це крісло посинілими пальцями... Головне, ми уникли воєн, живемо в безпечній, спокійній країні, де кожен, хто має малюка, може вийти на вулицю в будь-який час доби і бути спокійним. Нам заздрять люди з інших країн: наші брати-росіяни, українці. А ми живемо і не розуміємо, як це нам дісталося», – заявив Лукашенко.

Керівник Білорусі також переконував, що «вже напрацювався і наївся цієї президентської долі».

«Подивіться на Україну з їхнім земельним законом»

За кілька днів по тому Лукашенко розкритикував відкриття ринку землі в Україні. Про це він висловився в посланні білоруському народу і Національним зборам.

Навіщо нам повторювати чужі помилки, породжувати нелегальний ринок землі і ростити кримінал?

«В цьому просто немає ніякої необхідності: будь-якому охочому пропонується оренда – йди, працюй, а різати землю на шматки і роздавати окремим ділкам ніхто не дасть. Подивіться на Україну з їхнім земельним законом: навіщо нам повторювати чужі помилки, породжувати нелегальний ринок землі і ростити кримінал?» – заявив Олександр Лукашенко.

«Балачки з приводу так званих 33 богатирів»

Наприкінці липня цього року білоруські державні ЗМІ повідомили про затримання 33 бойовиків російської приватної військової компанії «Вагнера». За повідомленнями, вони прибули до Білорусі «для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії». Серед затриманих виявилися колишні бойовики незаконних збройних формувань на Донбасі. Наприкінці липня Україна звернулася до Білорусі з запитом про арешт і видачу 28 із 33 затриманих. Олександр Лукашенко доручив запросити до Білорусі генеральних прокурорів України та Росії,

Покладіть втрьох перед собою міжнародні договори і угоди з Російською Федерацією і Україною і які ми підписали в багатосторонньому плані

«Щоб зняти ці балачки з приводу так званих 33 богатирів, я попрошу генерального прокурора… Усі ж стурбовані цією проблемою, серйозна проблема. Покладіть втрьох перед собою міжнародні договори і угоди з Російською Федерацією і Україною, які ми підписали в багатосторонньому плані (ми ж зобов'язання взяли на себе і в цій ситуації теж), наші закони», – сказав Лукашенко.

Він сказав, що Слідчий комітет та Комітет державної безпеки можуть доповісти генеральним прокурорам про ситуацію із затриманими бойовиками.

«Не приїдуть (прокурори Росії та України – ред.) – питання вирішимо ми, без них», – додав Лукашенко.

Крім того, питання видачі бойовиків особисто обговорили президент України Володимир Зеленський і президент Білорусі Олександр Лукашенко під час телефонної розмови, повідомила пресслужба українського глави держави.

«Ніхто нікого не видає»

В інтерв’ю Дмитрові Гордону, яке вийшло в ефір 6 серпня на його ютуб-каналі, Лукашенко заявив, що Білорусь видасть Україні затриманих бойовиків російської так званої «приватної військової компанії Вагнера», якщо Київ доведе їхню причетність до злочинів на Донбасі.

Суть полягає в тому, що генеральний прокурор України, генеральний прокурор Білорусі, Росії, правоохоронні системи в контакті

«Навіть такого питання ніколи у мене не стояло. І стояти, думаю, не буде. У нас є міжнародні угоди з Росією та Україною. Суть полягає в тому, що генеральний прокурор України, генеральний прокурор Білорусі, Росії, правоохоронні системи в контакті… Ніхто нікого не видає, поки не встановлять провини», – сказав Лукашенко.

Через кілька днів президент Білорусі заявив, що генеральні прокурори України і Росії не приїхали.

«Їм (генпрокурори України і Росії) наплювати на цих хлопців», – заявив він.

Білоруська сторона тим часом не надсилала офіційного запрошення генеральному прокуророві України Ірині Венедіктовій для відвідання Мінська, щоб обговорити питання видачі затриманих там бойовиків, які брали участь у боях проти української армії на Донбасі, повідомили Радіо Свобода в Офісі генпрокурора.

Зрештою Білорусь задовольнила клопотання Генеральної прокуратури Росії і віддала затриманих бойовиків до цієї країни.

«Ви просто безалаберно ставилися до території»

У тому ж інтерв’ю Дмитрові Гордону Олександр Лукашенко нагадав, що, на його думку, за президента Володимира Путіна Росія не поверне Україні Крим, а от із Донбасом ситуація легша.

Я би воював за Крим! Там би тисячі людей лягли!

«Ви просто безалаберно ставилися до території. Якби у мене був шматок землі… там полягли би вже тисячі людей. Там же твоя земля, твої люди, а ви не воювали […] Я би воював за Крим! Там би тисячі людей лягли!» – наголошував президент Білорусі.

Щодо Донбасу він переповів нібито свою розмову з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу.

«Сергію, вам не здається що ви надто далеко зайшли з Україною?». «Здається», – відповів мені Шойгу», – сказав Лукашенко.

«Володя – хороший. Мені його шкода»

Президент Білорусі під час розмови з Гордоном також видав свою оцінку президентові України.

Але треба дії робити і давати результат Україні зараз. А цього результату немає і бути не може швидкого

«Володя – хороший. Мені його шкода… Не мені вам пояснювати, яка ситуація в Україні, що йому дісталося. Він, звичайно ж, не дурна людина, хоч і з іншої сфери – але всі ми звідкись приходили. Навчитися чомусь можна. Повірте мені, як досвідченому президенту: президентами не стають, президентами народжуються […] Він – людина приземлена. Але треба дії робити і давати результат Україні зараз. А цього результату немає і бути не може швидкого… Боюсь, що і не буде. В нього не вистачить часу», – розмірковував Лукашенко.

«Вже понаїхали сюди з Польщі, Голландії, України»

Ще не втихла історія з «вагнерівцями», а президент Білорусі, на тлі масових протестів після президентських виборів заявив, що проти Білорусі почалася агресія, організована з-за кордону. На нараді з членами Ради безпеки Лукашенко згадав про Україну, як про одну з держав із ких походить агресія.

Не висувайтеся ви зараз на вулиці! Зрозумійте, що вас і наших дітей використовують як гарматне м'ясо!

«Не потикайтесь ви зараз на вулиці! Зрозумійте, що вас і наших дітей використовують як гарматне м'ясо! Сьогодні вже понаїхали сюди з Польщі, Голландії, України, з цієї «відкритої Росії», Навального і так далі і тому подібне. Уже агресія почалася проти країни», – заявив Олександр Лукашенко.

Крім того, на тій самій нараді глава Білорусі переконував щодо протестів, що «заводилами цього всього» і організаторами є люди з-за кордону, а в «перших лавах йдуть люди з кримінальним минулим».

«Україна та її керівництво наказують провести нові вибори»

На противагу масовим протестам в країні Олександр Лукашенко зібрав мітинг на свою підтримку. За повідомленнями ЗМІ, туди автобусами, під загрозою звільнень та позбавлень зарплати, звозили працівників бюджетної сфери.

На цьому заході Лукашенко, звертаючись до учасників, заявив, що Україна разом із європейськими країнами змушують Білорусь проводити нові вибори президента, що призведе до загибелі держави.

Натовські війська брязкають гусеницями біля наших воріт. Іде нарощування військової потужності на західних кордонах нашої країни

«Хтось хоче нових виборів. За вікно подивіться! Танки і літаки на зльоті в 15 хвилинах від наших кордонів. І це не даремно. Натовські війська брязкають гусеницями біля наших воріт. Іде нарощування військової потужності на західних кордонах нашої країни. Литва, Латвія, Польща, на жаль, наша рідна Україна та її керівництво наказують провести нові вибори […] Якщо тільки ми підемо на поводу у них, ми зірвемося в штопор і ніколи не стабілізуємо наш повітряний корабель. Ми загинемо як держава, як народ, як нація», – переконував президент Білорусі.

«Будете, як в Україні, на колінах стояти»

На тому ж мітингу Олександр Лукашенко заявив, що Україна «стоїть на колінах», і якщо білоруси втратять першого президента, то таке ж відбудеться з їхньою країною.

Втратите першого президента, це буде початок кінця!

«Настав час вам вирішувати. Що з вами, білоруси? Ви ж хотіли століттями людьми зватися. Втратите першого президента, це буде початок кінця! Будете, як в Україні, на колінах стояти», – наголосив Лукашенко.

В офісі президента України спростували обвинувачення президента Білорусі і заявили, що Україна поважає географічні та політичні кордони інших держав і не втручається в їхні вибори.