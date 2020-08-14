Лукашенко – протестувальникам: «не висовуйтеся на вулиці», дайте «навести порядок»

Президент Білорусі Олександр Лукашенко під час наради з членами Ради безпеки прокоментував протести, які тривають у Мінську й інших білоруських містах від дня виборів 9 серпня.

Він закликав людей «не висовуватися зараз на вулиці» і наголосив знову, що протести організовані з-за кордону.

За словами Лукашенка, нинішні акції проти нього – це не «катастрофа якась чи аж надто перенапружена ситуація, але проблем вистачає і питань вистачає, які необхідно вирішувати».

«Ми сьогодні вже абсолютно чітко бачимо, що відбувається. Бачимо сьогодні дійових осіб. Як ми і говорили, організаторами цього є люди з-за кордону. У перших рядах йдуть люди з кримінальним минулим, притому пристойним кримінальним минулим. Ну і наші – де діти, де не зовсім вже діти», – цитує Лукашенка білоруська державна агенція «Белта».

Він звернувся до силовиків із проханням не бити лежачих людей, як це було під час розгону мітингів у попередні дні. «Ми все-таки слов’яни, якщо вже людина впала і лежить, її не треба бити. Тобто повинне бути певне гальмо», – сказав Лукашенко.

Він також поскаржився на те, що були, за його словами, травмовані сто силовиків.

«Вони вийшли, щоб захистити, а вони їх у спину. З ножами, заточками, на ДАІ. .. це ж спеціально! Ми ж з вами розуміємо, хто це робить», – сказав Лукашенко.

Раніше він заявляв, що протестувальники в Білорусі – «люди з кримінальним минулим і безробітні».

У Білорусі з 9 серпня проходять акції протесту проти офіційних підсумків президентських виборів. Учасники не визнають перемоги Олександра Лукашенка.

Перші дні акції жорстоко розганяв міліцейський спецназ, тисячі людей були затримані, багато кого з них при затриманні сильно побили.