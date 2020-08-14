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14 серпня 2020, Київ 20:16
Новини | Міжнародні

Євросоюз вирішив запровадити санкції проти осіб, відповідальних за репресії в Білорусі

Міністри країн Європейського союзу 15 серпня вирішили скласти перелік осіб у Білорусі, щоб запровадити проти них санкції

Міністри країн Європейського союзу 15 серпня вирішили скласти перелік осіб у Білорусі, щоб запровадити проти них санкції у відповідь на дії білоруського лідера Олександра Лукашенка та його підлеглих після виборів 9 серпня.

«Міністри закордонних справ погодилися запровадити санкції проти осіб, відповідальних за репресії, буде складений список імен», ¬– заявив неназваний європейський чиновник після відеоконференції міністрів, повідомляє агенція France-Presse.

У Білорусі з 9 серпня проходять акції протесту проти офіційних підсумків президентських виборів. Учасники не визнають перемоги Олександра Лукашенка.

Перші дні акції жорстоко розганяв міліцейський спецназ, тисячі людей були затримані, багато кого з них при затриманні сильно побили.

«Іди геть!» лунає п’яту добу протестів у Білорусі – відео
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«Іди геть!» лунає п’яту добу протестів у Білорусі – відео

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