«Ми Україну подарували своїм суперникам». Що говорив Лукашенко на «Мінському діалозі»

«Світ на порозі війни», «Білорусь хоче миру», а «без Сполучених Штатів конфлікт Росії та України не врегулювати» – такі думки білоруський лідер Олександр Лукашенко висловив 8 жовтня на міжнародній конференції «Європейська безпека: відійти від краю прірви», яка проходить у рамках форуму «Мінський діалог».

Білоруська служба Радіо Свобода зібрала деякі цитати виступу президента Лукашенка, на які звертає увагу агентство «БелТА»:

«У списку сучасних викликів людству домінують загрози безпеки. При цьому багатосторонні майданчики, в тому числі Організація Об’єднаних Націй, ОБСЄ, стають місцем з’ясування стосунків, а не вирішення проблем».

«Ми вже почали бити на сполох, закликаючи припинити протистояння. Останнім часом особливо багато говоримо про необхідність діалогу, зміцнення заходів довіри і пошуку компромісів. Але світ, на жаль, ліпшим не стає».

«Градус недовіри і конфронтації між Росією і Заходом досяг межі. Експерти в царині безпеки і роззброєння з обох сторін вже малюють страшну в своїй правдоподібності картину. Всього за кілька хвилин Росія і НАТО можуть пройти шлях від ненавмисного локального конфлікту до ядерної війни».

«Нам усім терміново потрібна сильна історія успіху, яка переконає навіть завзятих скептиків і «яструбів», що, незважаючи на глибокі суперечності і недостатнє розуміння, інтереси безпеки в Європі абсолютно сумісні».

«За останні два десятиліття Білорусь опинилася в унікальній ситуації. З одного боку, ми – військово-політичний союзник нашої Росії, учасник ОДКБ. У жодної держави немає такого рівня відносин із Москвою, як у нас. У той же час наша країна уклала міжнародні договори в царині безпеки і заходів довіри з усіма сусідами, в тому числі з державами-членами НАТО».

«Ми нічого не збираємося вирішувати за когось. Дай Боже, за себе вирішити. Ми просто вам пропонуємо: давайте збиратися в цьому тихому, спокійному поки що місці і будемо обговорювати наші проблеми, якісь питання».

«Ми навоювалися як жоден інший народ. Причому не ми були ініціаторами цих воєн і не за себе воювали часом».

Білорусь хоче ініціювати розробку політичної декларації про нерозміщення в Європі ракет середньої і малої дальності після виходу Росії і США з такої угоди. А то і самостійно розробити таку декларацію. «Можливо, все ж варто зібратися і обговорити цю, мабуть, найактуальнішу на цей момент проблему. Якщо хочете, можливо, в Мінську або в іншому місці».

«Все більш очевидною є необхідність проведення в наступні роки міжнародного саміту в рамках нового процесу «Гельсінкі» – під егідою ОБСЄ, а можливо, і під егідою ООН. [...] Сьогодні неможливо вирішувати ці питання без такого важкоатлета, як Китайська Народна Республіка».

«Український конфлікт – це не просто нам виклик, він вимагає рішення. Якщо ми його вирішимо, значить, ми на щось здатні. Якщо ні – будемо збиратися, розмовляти. Але пуття буде мало».

Відео, оприлюднене на сайті Білоруської служби Радіо Свобода:

[Про обмін полоненими між Росією й Україною і «формулу Штайнмаєра»] «Якщо хтось думає, що крига скресла, то це не так. Вона не скресла і її не зрушити з місця, якщо ми не підштовхнемо процес».

«Чому? Тому що ми Зеленського, якого завантажили цим страшним вантажем, не його проблемами, залишили один на один з цими проблемами. Бачите, що відбувається в Києві? Там певні сили використовують цей процес, щоб узагалі придушити нову владу і нового президента. І Європа мовчить (ви знаєте, про кого я говорю) – ні зі Сходу, ні з Заходу. Тільки каміння кидають на адресу цієї молодої людини. Кожен у власних інтересах».

«І не треба говорити, що це не конфлікт Росії й України. Тут обізнані люди, і ці заяви нікому не потрібні».

[Про переговори в форматі «нормандської четвірки»] «Там нічого не вирішують, я був у цьому процесі, я знаю, як це. При цьому я своєї думки не приховую: без участі США конфлікт в Україні врегулювати не вдасться».

[Про навчання NATO Defender 2020 року, які пройдуть у Німеччині, Польщі та країнах Балтії] «За кількістю – це те, що заявлено, а що буде по факту, це, напевно, в два, а то і в три рази більше – таких навчань біля наших кордонів не проводили. Яке в зв’язку з цим можна поставити риторичне запитання, ви знаєте. Не знаю, кому це потрібно».

«Сьогодні ми Україну просто подарували своїм суперникам [згідно з Tut.by, Лукашенко сказав: «своїм ворогам, своїм суперникам» – ред.]. Ну що, не так? Своїми руками віддали Україну. За це американці і НАТО повинні нам просто дякувати, що вони, напевно, і роблять, спілкуючись між собою».

«Як вирішити хворобу [збройний конфлікт на сході України – ред.], теж начебто знаємо, тільки треба починати її лікувати. Нинішня влада в Україні, президент, він, звичайно ж, не всемогутній. Йому ні всередині, ні зовні ніхто не дасть зробити те, що він хоче. Я переконався в тому, що він хоче вирішити цю проблему».

«Якщо ми втратимо нехай необізнаного, молодого Зеленського і цю владу в Україні – а це цілком може статися, тому що занадто великий опір всередині України і ззовні, – то навзамін отримаємо таку владу, з якою взагалі буде важко розмовляти».

«Усі народи великі, навіть якщо це тисяча людей. Нас красиво розділяють, перетягують на один, на інший бік. І ми губимося серед цих гігантів. Нам би якось об’єднати свої голоси, сказати великим, що вони не такі великі».

Зустріч президента України Володимира Зеленського з його білоруським колегою Олександром Лукашенком у Житомирі надихнула білоруського рок-співака і художника Лявона Вольського на нову серію свого сатиричного мультфільму про Савку і Гришку, героїв білоруського фольклору.

Оригінал публікації на сайті Білоруської служби Радіо Свобода. Переклад і адаптація матеріалу – Людмила Ваннек