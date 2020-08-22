Загострення у Білорусі – це шанс для Криму і Донбасу?

Події в Білорусі – шанс для України повернути Крим і Донбас. Так вважає голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Хоч це і «звучить цинічно» – але загострення в Білорусі можуть грати на руку Україні, каже лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв. Якщо армія Білорусі відмовиться виконувати накази Лукашенка, лише в такому випадку можна буде говорити про російське втручання – версія білоруського політолога Карбалевича. Навіть якщо не буде військового загострення, Росія все одно за кримським сценарієм – застосує так звану «м’яку анексію», – вважає білоруський політолог Павло Усов. І нелояльних білорусів замінять на росіян. 20-го серпня 2020, білоруська генпрокуратура відкрила кримінальну справу за статтею «захоплення влади». І звинуватила членів Координаційної ради з питань передачі влади, яку нещодавно створила опозиція і в яку входять нобелівська лауреатка з літератури, ексміністр культури та правозахисники. У самому координаційному комітеті заявили, що не бачать у своїх діях підстав для статті про захоплення влади. Чи дійсно протести в Білорусі можуть нагадати світу про анексовані території і повернути їх Україні? І наскільки це реально? І чи можливий для Білорусі так званий кримський сценарій – приєднання до Росії в рамках нової Союзної держави. Також ми запитали кримчан, що вони про це думають?