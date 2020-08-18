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19 серпня 2020, Київ 00:46
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Реакція України та світу на події в Білорусі – відео

Реакція України та світу на події в Білорусі – відео
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Реакція України та світу на події в Білорусі – відео

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Лідери Європейського союзу планують 19 серпня провести екстрену зустріч через зростаючу кризу в Білорусі. Окрім ЄС, також США, Велика Британія, Ірландія та Канада офіційно заявили, що не визнають результати білоруських виборів. Масові протести в країні продовжуються вже другий тиждень. Протестувальники вимагають відставки президента Олександра Лукашенка. Вони звинувачують його у фальсифікації результатів виборах, що відбулися 9 серпня. Та Лукашенко відмовляється, за його словами, «здавати» країну. Президент України Володимир Зеленський прокоментував вибори в Білорусі та жорстоке побиття протестувальників правоохоронцями. Тим часом у Кремлі заявили, що президент Росії Володимир Путін пообіцяв Лукашенкові надати йому у випадку потреби військову допомогу. (Відео Білоруської служби Радіо Свобода, AP, AFP, Reuters)

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