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17 серпня 2020, Київ 19:47
Фотогалереї

Кіт, ходулі та прикольні плакати: креатив на протестах у Білорусі (фотогалерея)

16 серпня в Мінську та інших містах країни відбулися численні акції в рамках «Маршу за Свободу», на знак протесту проти, як стверджують їхні учасники, фальсифікацій на виборах президента Білорусі, за офіційними результатами яких ушосте переміг Олександр Лукашенко.

Із 9 серпня люди масово виходять на мирні мітинги у Білорусі. У ніч на 10 серпня в Мінську почалися сутички протестувальників із силовиками. Сутички і затримання відбувалися і в інших містах країни. МВС Білорусі повідомило про понад 7 000 затриманих за період 9–12 серпня.

Захід закликав владу Білорусі зупинити насильство проти протестувальників і попередив про можливі санкції. ЄС вже працює над списками тих, хто має потрапити під такі санкції.

Білоруси, попри складну політичну ситуацію в країні, все одно намагаються жартувати та не втрачати позитив. Радіо Свобода зібрало найбільші яскраві фото, починаючи з 9 серпня.

Молодий чоловік (праворуч) тримає у руках плакат:&nbsp;&laquo;Я не злочинець, у мене є робота&raquo;. Цей плакат &ndash; посилання на промову Олександра Лукашенка 12 серпня під час чергового засідання президента з правоохоронцями та представниками інших державних структур.&nbsp;&laquo;Основа всіх цих так званих протестувальників &ndash; люди із кримінальним минулим, сьогоднішні безробітні. Немає роботи, значить, &laquo;гуляй дядько по вулицях і проспектах&raquo;. Тому я по-доброму прошу і попереджаю всіх: влаштуватися на роботу тим, хто не працює&raquo;, &ndash; заявив тоді Лукашенко
1 Молодий чоловік (праворуч) тримає у руках плакат: «Я не злочинець, у мене є робота».

Цей плакат – посилання на промову Олександра Лукашенка 12 серпня під час чергового засідання президента з правоохоронцями та представниками інших державних структур. «Основа всіх цих так званих протестувальників – люди із кримінальним минулим, сьогоднішні безробітні. Немає роботи, значить, «гуляй дядько по вулицях і проспектах». Тому я по-доброму прошу і попереджаю всіх: влаштуватися на роботу тим, хто не працює», – заявив тоді Лукашенко
На фото пара тримає плакат:&nbsp;&laquo;Саша, [ракета] &ndash; твій подарунок від Ілона. Полетіли!&raquo;. Останнім часом білоруси у соцмережах активно просять іноземних зірок поширювати інформацію про події в Білорусі на свою аудиторію. Один із користувачів у твітері вирішив звернутися по допомогу до відомого винахідника та мільярдера Ілона Маска. Він написав пост:&nbsp;&laquo;Білорусь горить. Вбивства, побиття та катування: саме так автократи &laquo;виграють&raquo; свої вибори...&raquo;.&nbsp; Маск відповів:&nbsp;&laquo;Шкода це чути. Чим ми можемо вам допомогти?&raquo;
2 На фото пара тримає плакат: «Саша, [ракета] – твій подарунок від Ілона. Полетіли!».

Останнім часом білоруси у соцмережах активно просять іноземних зірок поширювати інформацію про події в Білорусі на свою аудиторію. Один із користувачів у твітері вирішив звернутися по допомогу до відомого винахідника та мільярдера Ілона Маска. Він написав пост: «Білорусь горить. Вбивства, побиття та катування: саме так автократи «виграють» свої вибори...».  Маск відповів: «Шкода це чути. Чим ми можемо вам допомогти?»
Протестувальники дуже часто порівніють образ президента Олександра Лукашенка з образом таргана, комахою, яка відома своєю неймовірною живучістю. Перед виборами та після них у Білорусі та інших країнах, зокрема Україні, набув популярності рух&nbsp;&laquo;Стоп Тарган!&raquo;
3 Протестувальники дуже часто порівніють образ президента Олександра Лукашенка з образом таргана, комахою, яка відома своєю неймовірною живучістю. Перед виборами та після них у Білорусі та інших країнах, зокрема Україні, набув популярності рух «Стоп Тарган!»
Ця світлина не з Білорусі, а з Чехії. У Празі 16 липня білоруси, які з певних причин проживають у Чехії, а не у рідній країні, та просто небайдужі люди вишикувались таким чином, що утворили сердце &ndash; на знак солідарності та підтримки протестувальникам у Білорусі
4 Ця світлина не з Білорусі, а з Чехії. У Празі 16 липня білоруси, які з певних причин проживають у Чехії, а не у рідній країні, та просто небайдужі люди вишикувались таким чином, що утворили сердце – на знак солідарності та підтримки протестувальникам у Білорусі
Артисти, одягнені у кольори історичного біло-червоно-білого прапора Білорусі, під час акції протесту в Мінську, 16 серпня
5 Артисти, одягнені у кольори історичного біло-червоно-білого прапора Білорусі, під час акції протесту в Мінську, 16 серпня
&laquo;ЦВК, виправте баги [помилки у програмі або в системі]&raquo;, &ndash; вимагає чоловік на фото
6 «ЦВК, виправте баги [помилки у програмі або в системі]», – вимагає чоловік на фото
Одна зі світлин із мирного протесту жінок у Мінську від 12 серпня. Тоді кілька сотень жінок у білому одязі і з квітами в руках вишикувалися в ланцюг на знак солідарності проти насильства під час протестів у Білорусі. Більше фото з акції дивіться у фоторепортажі Радіо Свобода &nbsp;
7 Одна зі світлин із мирного протесту жінок у Мінську від 12 серпня. Тоді кілька сотень жінок у білому одязі і з квітами в руках вишикувалися в ланцюг на знак солідарності проти насильства під час протестів у Білорусі. Більше фото з акції дивіться у фоторепортажі Радіо Свобода

 
Фото татуювання на нозі учасниці протесту в Мінську, 12 серпня. Під кольоровою картинкою напис маленькими літерами:&nbsp;&laquo;Квіти кращі за кулі&raquo;
8 Фото татуювання на нозі учасниці протесту в Мінську, 12 серпня. Під кольоровою картинкою напис маленькими літерами: «Квіти кращі за кулі»
Суботній мирний протест у Мінську, 15 липня. Дівчата тримають у руках яскраві плакати та квіти
9 Суботній мирний протест у Мінську, 15 липня. Дівчата тримають у руках яскраві плакати та квіти
Напис на плакаті: &laquo;Відпускай сині пальці&raquo;. Ще у листопаді 2019 року, Олександр Лукашенко заявив журналістам, що не буде триматися синіми пальцями за крісло.&nbsp;&laquo;Якщо буду відчувати, що ви категорично проти, звичайно, буду переживати, але тим не менш ви повинні мою кандидатуру відкинути на виборах. І я пообіцяв, що синіми пальцями за крісло триматися не буду. Повірте, це не зовсім м&#39;яке крісло&raquo;, &ndash; пообіцяв тоді Лукашенко
10 Напис на плакаті: «Відпускай сині пальці».

Ще у листопаді 2019 року, Олександр Лукашенко заявив журналістам, що не буде триматися синіми пальцями за крісло. «Якщо буду відчувати, що ви категорично проти, звичайно, буду переживати, але тим не менш ви повинні мою кандидатуру відкинути на виборах. І я пообіцяв, що синіми пальцями за крісло триматися не буду. Повірте, це не зовсім м'яке крісло», – пообіцяв тоді Лукашенко
Дівчата на мирному протесті в Гомелі, 16 серпня.&nbsp; Щонайменше 7 тисяч людей зібралися в Гомелі на мирний мітинг в рамках всебілоруського &laquo;Маршу за Свободу&raquo;. Люди йшли вулицями міста та скандували: &laquo;Не забувайте, не прощайте&raquo;, &laquo;У відставку!&raquo;, &laquo;Живє Бєларусь!&raquo; та &laquo;Віримо, можемо, переможемо!&raquo;
11 Дівчата на мирному протесті в Гомелі, 16 серпня. 

Щонайменше 7 тисяч людей зібралися в Гомелі на мирний мітинг в рамках всебілоруського «Маршу за Свободу». Люди йшли вулицями міста та скандували: «Не забувайте, не прощайте», «У відставку!», «Живє Бєларусь!» та «Віримо, можемо, переможемо!»
У Мінську літній чоловік на мирний протест приніс кота. Дивіться у відео Радіо Свобода, як цей кіт вирішив вийти на протест та чому він має такий незадоволений вигляд
12 У Мінську літній чоловік на мирний протест приніс кота.

Дивіться у відео Радіо Свобода, як цей кіт вирішив вийти на протест та чому він має такий незадоволений вигляд
&laquo;Марш за Свободу&raquo; у Мінську. Одна з дівчат на світлині (у центрі) тримає в руках плакат:&nbsp;&laquo;Я &ndash; вівця&raquo;. У другий після виборів день, 10 серпня,&nbsp; Лукашенко назвав демонстрантів &laquo;вівцями&raquo;, якими керують &laquo;ляльководи&raquo; з інших країн
13 «Марш за Свободу» у Мінську. Одна з дівчат на світлині (у центрі) тримає в руках плакат: «Я – вівця».

У другий після виборів день, 10 серпня,  Лукашенко назвав демонстрантів «вівцями», якими керують «ляльководи» з інших країн
А цей молодий чоловік своїм плакатом заявляє, що йому соромно носити вуса
14 А цей молодий чоловік своїм плакатом заявляє, що йому соромно носити вуса
Демонстранти у Мінську, 17 серпня. Вони зупинилися на перепочинок. Чоловік тримає у руках плакат&nbsp;&laquo;Тікай, Саня, тікай&raquo;
15 Демонстранти у Мінську, 17 серпня. Вони зупинилися на перепочинок. Чоловік тримає у руках плакат «Тікай, Саня, тікай»

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