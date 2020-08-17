16 серпня в Мінську та інших містах країни відбулися численні акції в рамках «Маршу за Свободу», на знак протесту проти, як стверджують їхні учасники, фальсифікацій на виборах президента Білорусі, за офіційними результатами яких ушосте переміг Олександр Лукашенко.



Із 9 серпня люди масово виходять на мирні мітинги у Білорусі. У ніч на 10 серпня в Мінську почалися сутички протестувальників із силовиками. Сутички і затримання відбувалися і в інших містах країни. МВС Білорусі повідомило про понад 7 000 затриманих за період 9–12 серпня.

Захід закликав владу Білорусі зупинити насильство проти протестувальників і попередив про можливі санкції. ЄС вже працює над списками тих, хто має потрапити під такі санкції.



Білоруси, попри складну політичну ситуацію в країні, все одно намагаються жартувати та не втрачати позитив. Радіо Свобода зібрало найбільші яскраві фото, починаючи з 9 серпня.