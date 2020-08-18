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18 серпня 2020, Київ 09:32
Новини | Міжнародні

Ірландія не визнає результатів виборів у Білорусі і вимагає звільнення затриманих – МЗС

У Мінську й інших містах Білорусі від вечора 9 серпня тривають акції протесту

Ірландія не визнає результатів білоруських виборів як таких, що правдиво відображають демократичну волю білоруського народу, заявив міністр закордонних справ країни Саймон Ковні.

«Залишаюся глибоко занепокоєним розвитком подій у Білорусі і рішуче засуджую порушення прав людини, які ми бачили після дискредитованих президентських виборів. Ці результати не були законними, про що свідчать залякування і затримання, що відбувалися до і після виборів, і реакція влади на масштабні і переважно мирні протести, які зараз відбуваються по всій країні», – йдеться в заяві Ковні, оприлюдненій 17 серпня на сайті МЗС Ірландії.

У відомстві наголосили, що продовжать тиснути на владу Білорусі з вимогою звільнення незаконно затриманих під час акцій і повністю підтримують початок процесу запровадження санкцій проти влади Білорусі.

У Мінську й інших містах Білорусі від вечора 9 серпня тривають акції протесту. Люди протестують проти результатів виборів президента, на яких, за офіційними даними, перемогу здобув чинний голова держави Олександр Лукашенко. Він є президентом Білорусі вже 26 років.

Люди заявляють, що результати виборів, за якими Лукашенко отримав 80% голосів, а його головна конкурентка Світлана Тихановська – 10%, були сфальсифіковані.

Силовики у перші дні протестів жорстоко розганяли демонстрантів, били їх, застосовували гумові кулі, кийки, водомети, сльозогінний газ.

Західні лідери закликали владу Білорусі зупинити насильство. Зокрема, країни Люблінського трикутника – Україна, Польща та Литва – пропонували владі та суспільству Білорусі допомогу в налагодженні діалогу.

Лукашенко відмовився від пропозицій посередництва з-за кордону і заявив про зовнішнє втручання у справи Білорусі.

«Брехня! Йди!»: білоруські робітники в Мінську виступають проти Лукашенка (відео)
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«Брехня! Йди!»: білоруські робітники в Мінську виступають проти Лукашенка (відео)

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