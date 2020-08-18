Правозахисник: загальне число політв’язнів у Білорусі – 200-300 людей

Керівник правозахисного центру «Весна» Олесь Беляцький заявляє, що в Білорусі зараз є близько 200-300 політичних в’язнів. Він сказав про це в ефірі телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

«Загальна кількість політв’язнів – можна вже зараз їх так називати, – за приблизними підрахунками, близько 200-300 осіб», – заявив він.

Беляцький додав, що білоруси, які зараз вважаються зниклими безвісти, швидше за все, проходять по кримінальних справах.

«Мені здається, це можуть бути кримінальні справи. У першу чергу, люди затримані у кримінальних справах, які ще не змогли подати про себе звістку, – сказав він. – Точну кількість ніхто не знає. Це окрема категорія заарештованих людей».

Протести в Білорусі тривають вже другий тиждень. Страйки на великих підприємствах країни почалися 17 серпня, зокрема на Мінському заводі колісних тягачів (МЗКТ), тракторному заводі (МТЗ), автомобільному заводі (МАЗ), а також на заводах і підприємствах в інших містах. До протестів долучилися і співробітники Білоруської державної телерадіокомпанії.