Канада закликала до проведення «вільних і чесних» виборів у Білорусі

Канада засуджує застосування насильства до мирних протестувальників у Білорусі, не приймає результатів «сфальсифікованих виборів» там і закликає до проведення нового голосування, заявив міністр закордонних справ країни Франсуа-Філіп Шампань.

За його словами, Канада також закликає до проведення ОБСЄ «ретельного розслідування».

«Як я заявляв під час суботньої розмови з опозиційною кандидаткою в президенти Світланою Тихановською, Канада і далі буде на боці білоруського народу, і ми працюватимемо з нашими міжнародними партнерами, щоб його голос почули, а винні в підриві демократії і брутальних діях проти протестувальників були притягнуті до відповідальності», – йдеться в заяві голови МЗС.

Напередодні білоруський президент Олександр Лукашенко заявив, що нові вибори президента Білорусі можливі у випадку ухвалення нової Конституції.

«Нам потрібно прийняти нову Конституцію. Ви її повинні прийняти на референдумі, тому що ми насамперед Конституцію приймали на референдумі. І за новою Конституцією провести, якщо хочете, вибори і парламенту, і президента, і місцевих органів влади», – сказав Лукашенко.

У Мінську й інших містах Білорусі від вечора 9 серпня тривають акції протесту. Люди протестують проти результатів виборів президента, на яких, за офіційними даними, перемогу здобув чинний голова держави Олександр Лукашенко. Він є президентом Білорусі вже 26 років.

Люди заявляють, що результати виборів, за якими Лукашенко отримав 80% голосів, а його головна конкурентка Світлана Тихановська – 10%, були сфальсифіковані.

Силовики у перші дні протестів жорстоко розганяли демонстрантів, били їх, застосовували гумові кулі, кийки, водомети, сльозогінний газ.

Західні лідери закликали владу Білорусі зупинити насильство. Зокрема, країни Люблінського трикутника – Україна, Польща та Литва – пропонували владі та суспільству Білорусі допомогу в налагодженні діалогу. Лукашенко відмовився від пропозицій посередництва з-за кордону.