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18 серпня 2020, Київ 00:18
Відео

Відео загибелі білоруського активіста, яке суперечить офіційній версії його смерті

Агентство Associated Press оприлюднило відеозапис, який суперечить заявам білоруської влади про причини смерті протестувальника Олександра Тарайковського. На оприлюднених кадрах видно, як силовики стріляють у людину, в якій упізнали Тарайковського. Це сталося під час того, як чоловік із піднятими руками йшов у бік озброєних спецпризначенців. Після одного з пострілів він падає. За офіційною версією Міністерства внутрішніх справ Білорусі, протестувальник загинув через вибух пристрою, який нібито намагався кинути в силовиків. У руках чоловіка на відео нічого немає. 15 серпня в Мінську прощалися із загиблим на протесті Олександром Тарайковським.

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