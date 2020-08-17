Виступ президента Білорусі Олександра Лукашенка на Мінському заводі колісних тягачів 17 серпня кілька разів переривали вигуки робітників, які скандували «Брехня!» «Йди!». Виступ Лукашенка на цьому заводі відбувся через кілька годин після того, як опозиційний політик Світлана Тихановська закликала до нових виборів, заявивши, що готова «виступити як національний лідер», і після того, як ціла низка заводів, у тому числі провідні підприємства, по всій Білорусі оголосили страйк на знак протесту проти офіційних результатів виборів 9 серпня, які, за їхніми словами, були сфальсифіковані.