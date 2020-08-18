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18 серпня 2020, Київ 12:37
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Свідчення жертви тортур у CІЗО Білорусі (відео)

Свідчення жертви тортур у CІЗО Білорусі (відео)
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Свідчення жертви тортур у CІЗО Білорусі (відео)

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23-річного Олексія Еліфіренка затримали увечері 12 серпня біля станції метро «Пушкінська» у Мінську. Впродовж ночі, каже, його били в автозаку, в РУВС та у слідчому ізоляторі на Окрестіна. Олексію пощастило: через травму ноги його забрала «швидка», а з лікарні відпустили додому. Хлопець разом зі своєю сестрою, яка раніше працювала в системі охорони правопорядку, погодилися поговорити із журналістами Білоруської служби Радіо Свобода і розповісти про тортури.

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