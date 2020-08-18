23-річного Олексія Еліфіренка затримали увечері 12 серпня біля станції метро «Пушкінська» у Мінську. Впродовж ночі, каже, його били в автозаку, в РУВС та у слідчому ізоляторі на Окрестіна. Олексію пощастило: через травму ноги його забрала «швидка», а з лікарні відпустили додому. Хлопець разом зі своєю сестрою, яка раніше працювала в системі охорони правопорядку, погодилися поговорити із журналістами Білоруської служби Радіо Свобода і розповісти про тортури.