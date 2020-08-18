Трьох працівників заводу в Мінську затримували після зустрічі з Лукашенком

Білоруський державний телеканал СТВ увечері 17 серпня повідомив про затримання трьох працівників Мінського заводу колісних тягачів (МЗКТ). Як йшлося в репортажі, вони «вчили заводчан, як їм себе вести і що кричати» на зустрічі з президентом Олександром Лукашенком.

Такий же сюжет показали на телеканалі «Білорусь 1»: там йшлося про те, що президент Олександр Лукашенко знав, що проти нього «готується провокація» під час візиту на МЗКТ, але він відмовився переносити свій візит, повідомляє телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

«Трьох доставлених до міліції з МЗКТ відпустили після профілактичної бесіди і встановлення їхніх осіб», – підтвердила офіційний представник управління внутрішніх справ Мінська Наталія Ганусевич. Те, що робітників дійсно відпустили, з незалежних джерел поки що не підтверджується.

Напередодні Лукашенко прилетів на вертольоті на Мінський завод колісних тягачів, який оголосив страйк. Він зустрівся з робітниками одного з цехів і оголосив їм, що не допустить інших виборів. Робітники під час зустрічі з Лукашенком скандували «Іди!».

Пізніше Лукашенко там же заявив, що нові вибори голови держави нібито не можна провести без референдуму, який повинен внести зміни до конституції країни.

У Мінську й інших містах Білорусі від вечора 9 серпня тривають акції протесту. Люди протестують проти результатів виборів президента, на яких, за офіційними даними, перемогу здобув чинний голова держави Олександр Лукашенко. Він є президентом Білорусі вже 26 років.

Люди заявляють, що результати виборів, за якими Лукашенко отримав 80% голосів, а його головна конкурентка Світлана Тихановська – 10%, були сфальсифіковані.

Силовики у перші дні протестів жорстоко розганяли демонстрантів, били їх, застосовували гумові кулі, кийки, водомети, сльозогінний газ.

Західні лідери закликали владу Білорусі зупинити насильство. Зокрема, країни Люблінського трикутника – Україна, Польща та Литва – пропонували владі та суспільству Білорусі допомогу в налагодженні діалогу.

Лукашенко відмовився від пропозицій посередництва з-за кордону і заявив про зовнішнє втручання у справи Білорусі.