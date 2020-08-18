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18 серпня 2020, Київ 20:14
Політика

На тлі білоруської кризи в Путіна залишається мало варіантів – експерти

Попри те, що Росія є важливим традиційним союзником Білорусі, економіка якої піднялась за допомогою Москви, лише небагато аналітиків очікують від Кремля військового втручання в Білорусь, як це було щодо України в 2014 році

Увечері 16 серпня, коли сотні тисяч людей зібралися на вулицях міст Білорусі, вимагаючи усунення з посади авторитарного правителя Олександра Лукашенка, розслідувальна група Conflict Intelligence Team (CIT), випустила тривожний звіт.

«(Поки що) на багато не сподівайтеся, – написала група у твітері. – Але два конвої немаркованих вантажівок, ідентичні з тими, що використовуються в російському ОМОНі та Нацгвардії, були зняті на відео в 400 км від білоруського кордону, прямуючи з півдня від Петербурга».

Це твердження було пізніше відкинуте – конвої з великою імовірністю належали до білоруського десантного полку – але онлайн-реакції на можливі російські військові маневри в напрямку західного сусіда підкріпили страх, викликаний спогадами про минулі регіональні кризи: а саме про те, що Москва готова застосовувати силу, щоб підтримати авторитарного проросійського правителя.

У зв’язку з цими спекуляціями, багато хто провів паралелі з втручанням Росії в Україну у 2014 році, коли нелегальний референдум у Криму сприяв анексії півострова, проросійські виступи на Донбасі були підтримані Москвою. Тому зображення нібито російських військових конвоїв на білоруському кордоні нагадали про схожі сцени в Україні.

Попри те, що Росія є важливим традиційним партнером Білорусі, економіка якої піднялась за допомогою Москви, мало хто з аналітиків очікує, що повториться український сценарій. На тлі масових акцій по всій країні та мізерного рівня підтримки Лукашенка з боку населення, для Москви було би невигідно втручатися, щоб допомогти йому у придушенні протестів.

«Застосовувати силу проти доброзичливого населення, яке не хоче насильства, могло би бути надто ризикованим навіть для Путіна», – сказав Радіо Свобода Олександр Баунов із Московського центру Карнеґі.

Протистояння у Білорусі, на відміну від українських подій під час Революції гідності, не посилюються антиросійськими настроями. Росія ризикує змінити це, якщо буде намагатися придушувати протести силою.

Олександр Баунов
Олександр Баунов

«Це змінило би думку населення, – сказав Баунов про можливе російське військове втручання. – Це зробило би Росію гіршою, ніж Лукашенко – бо Лукашенко, принаймні, свій».

Проте офіційна Москва так само не може просто споглядати, нічого не роблячи. 15 серпня, коли Лукашенко втратив контроль над подіями, він заявив чиновникам, що зателефонує Путінові та скаже, що протести в його країні, які, за його твердженнями, керуються з-за кордону, «є загрозою не тільки для Білорусі», але і для Росії також.

Ці лідери, згідно з офіційними повідомленнями Кремля та Мінська, провели дві телефонні розмови протягом вихідних. Друга з цих розмов призвела до того, що Москва послалася на Організацію договору про колективну безпеку (ОДКБ), військово-політичний союз, до якого входять шість колишніх країн СРСР, які зобов’язані – у разі нападу ззовні – взаємно допомагати одна одній.

В офіційній заяві, що вийшла 16 серпня, Кремль пообіцяв лише «готовність забезпечити допомогу, необхідну для вирішення проблем Білорусі», жодного разу не згадуючи ім’я білоруського президента.

Артем Шрайбман, політичний аналітик у Мінську, сказав, що Росія у всіх своїх заявах чітко дала зрозуміти, що буде втручатися в рамках ОДКБ лише у випадку «зовнішньої агресії» – попри твердження Лукашенка про те, що Москва допоможе після «першого заклику» Білорусі. Той факт, що Лукашенко не згадується у заяві, показує, що Москва усвідомлює, наскільки впала його популярність.

Артем Шрайбман
Артем Шрайбман

«Для того, щоб Москва підтримала сторону, що програє, необхідно забагато зусиль», – сказав Шрайбман в інтерв’ю незалежному російському каналові «Дождь». «Була би необхідна велика окупаційна армія, щоб боротися проти партизанського повстання. Я не думаю, що Кремль готовий до схожих дій».

Більшість оглядачів погоджуються з тим, що офіційна позиція Кремля несумісна з обіцянками про військову підтримку непопулярного уряду Лукашенка.

«Вони просто визнали, що є певні проблеми і події, про які Росія в курсі, і що вона готова вести переговори», – сказала в телефонному інтерв’ю Катерина Шульман, політолог із Москви. «Це все дуже добре звучить, але це може стосуватися будь-якої політичної влади та будь-якого президента Білорусі».

У зв’язку з тим, що військове втручання є єдиним порятунком для Лукашенка, на тлі тривалих протестів та постійних недоліків його уряду, Москва імовірно залишає простір для різних результатів подій, у тому числі заміни президента кандидатом від опозиції.

В час коли ймовірність передачі влади в Білорусі збільшується, Москва, напевно, буде вести переговори про майбутнє країни за лаштунками із Заходом – відіграючи роль у нагляді за політичним переходом разом із країнами ЄС та забезпечуючи, щоб головні інтереси Кремля були захищені під час цього процесу.

Катерина Шульман
Катерина Шульман

«Я дійсно думаю, що Росія вважатиме себе одним з посередників, чи навіть головним із них», – сказала Шульман про можливі міжнародні дискусії. – Але я не думаю, що Москва так сильно хоче зберегти Лукашенка особисто».

Врешті решт, прагматизм, імовірно, переможе – як у коридорах Кремля, так і в міжнародних організаціях. Однак для Путіна, який за свої 20 років при владі придушив багато протестів та повторно висловлювався проти революцій, що підтримуються Заходом, кадри з Білорусі про широко невизнаного і непопулярного правителя є анафемою.

Лукашенко поки що тримається – а Москва точно спостерігає за тим, як він даватиме собі раду з вирішальними днями, що попереду, з готовністю навчитися від будь-якого результату подій.

«Те, що Росія підтримує кожного автократа, котрий потребує допомоги, не правда, – сказала Шульман. – Але Кремль не хотів би бачити прямого повалення чинної влади масами протестувальників. Це створило би погану картину».

«Марші Свободи» у Білорусі: фото з мирних протестів у Мінську, Гомелі, Вітебську та Гродні (фоторепортаж)
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«Марші Свободи» у Білорусі: фото з мирних протестів у Мінську, Гомелі, Вітебську та Гродні (фоторепортаж)

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