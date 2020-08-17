CIT: вантажівки Росгвардії помітили по дорозі в Білорусь

На російських трасах Е95 і M1 були помічені кілька десятків вантажівок «Урал» і КамАЗ без номерів і розпізнавальних знаків, ідентичних машинам Росгвардії. Вони, ймовірно, рухалися в бік кордону з Білоруссю, заявила ввечері 16 серпня розслідувальна група Conflict Intelligence Team (CIT), яка проаналізувала повідомлення кількох ЗМІ, а також записи з фотографіями і відео в соціальних мережах.

Як повідомив читач видання «Фонтанка», на дорозі між Санкт-Петербургом і Псковом, йому назустріч проїхали близько 30-40 вантажних автомобілів. У Західному військовому окрузі Росії повідомили виданню, що «вказаних зразків техніки немає на озброєнні військ» округу.

На дорозі Москва – Мінськ машини без розпізнавальних знаків помітили читачі видання «Медуза».

Відео з цими автомобілями також опублікував у твітері журналіст Василь Максимов, який додав, що отримав запис від колеги.

CIT зазначає, що на відео присутні координати, які вказують на розв’язку на південь від Смоленська – за 83 кілометри від кордону з Білоруссю.

«Медіазона» знайшла ще два відео на YouTube. Обидва опубліковані 16 серпня. Перше зняте на трасі М-1 у бік Білорусі: автор бачить колону зі світло-сірих КамАЗів і підкреслює, що всередині них «вояки сидять», хоча якість зйомки не дозволяє це розібрати.

Друге відео, судячи з геоміток, зняте в підмосковному місті Голіцино.

У Росгвардії ці повідомлення поки що ніяк не коментували.

На тлі протестів, що почалися в Білорусі після президентських виборів 9 серпня, Олександр Лукашенко двічі спілкувався телефоном із президентом Росії Володимиром Путіним. 15 серпня Лукашенко заявив, що Росія готова надати «всебічну допомогу щодо забезпечення безпеки Білорусі в разі зовнішніх військових загроз».

16 серпня пресслужба Кремля повідомила, що Володимир Путін і Олександр Лукашенко обговорили ситуацію у зв’язку з протестами, зазначивши, що на Білорусь чинять тиск іззовні.

«З російського боку підтверджена готовність надати необхідне сприяння у вирішенні проблем, що виникли, на основі принципів Договору про створення Союзної держави, а також в разі необхідності по лінії Організації Договору про колективну безпеку», – йдеться в повідомленні Кремля.