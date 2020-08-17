Білорусь: після масштабних протестів у Мінську до страйку приєднуються нові підприємства

Робітники у Білорусі планують продовжувати тиск на президента Олександра Лукашенка, закликаючи до страйку 17 серпня – через більше ніж тиждень протестів проти результатів виборів президента, на яких, за офіційними даними, Лукашенко переміг ушосте.

Робітники заводу «БелАЗ» у Жодіно біля Мінська заявили, що 17 серпня почнуть безстроковий страйк, якщо їхній перелік вимог не буде переданий керівництву. Серед озвучених вимог – відставка Лукашенка і нові вибори.

Дон відставки Лукашенка також закликали робітники нафтопереробного заводу «Нафтан», заявивши, що не визнають результатів виборів. У зверненні, опублікованому в телеграмі, вони наголосили, що «солідарні» з народом Білорусі.

Страйк 17 серпня оголосили і робітники «Білоруськалію». Вони закликали Лукашенка до відставки і вимагають звільнення із в’язниць всіх політичних в’язнів і мирних протестувальників.

Опозиція виступила за загальний страйк 17 серпня після того, як 14 серпня сотні робітників на державних заводах зупинили роботу, що засвідчило: традиційна база підтримки Лукашенка обертається проти нього.

Заклики до страйку поширилися після того, як 16 серпня в білоруській столиці зібралася значна кількість протестувальників. Це була найбільша акція від початку нинішніх протестів. За різними даними, на вулиці вийшли від 100 до 200 тисяч людей.

Також 16 серпня відбулася акція на підтримку Лукашенка, людей звозили із регіонів автобусами і спеціальними поїздами. МВС Білорусі заявило, що на цю акцію зібралися 65 тисяч людей.

Перед своїми прихильниками виступив Лукашенко, який назвав вибори в країні такими, що відбулися, і заявив, що підтримку у 80%, яку він, за офіційними даними, здобув на виборах, неможливо підробити.

Він також заявив, що не дозволить «здати країну». При цьому раніше Лукашенко звернувся за допомогою до російського президента Володимира Путіна, який пообіцяв «сприяння» Білорусі, зокрема, у рамках договору про колективну безпеку.

У Мінську й інших містах Білорусі від вечора 9 серпня тривають акції протесту. Люди протестують проти результатів виборів президента, на яких, за офіційними даними, перемогу здобув чинний голова держави Олександр Лукашенко. Він є президентом Білорусі вже 26 років.

Люди заявляють, що результати виборів, за якими Лукашенко отримав 80% голосів, а його головна конкурентка Світлана Тихановська – 10%, були сфальсифіковані.

Силовики у перші дні протестів жорстоко розганяли демонстрантів, били їх, застосовували гумові кулі, кийки, водомети, сльозогінний газ.

Західні лідери закликали владу Білорусі зупинити насильство. Зокрема, країни Люблінського трикутника – Україна, Польща та Литва – пропонували владі та суспільству Білорусі допомогу в налагодженні діалогу. Лукашенко відмовився від пропозицій посередництва з-за кордону.