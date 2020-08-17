Тихановська заявила, що готова стати національним лідером Білорусі

Головна суперниця Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська записала нове звернення до громадян країни, в якому заявила про готовність стати «національним лідером».

«У мене не було і немає ілюзій щодо своєї політичної кар’єри. Я не хотіла бути політиком. Але доля розпорядилася так, що я опинилася на передній лінії протистояння зі свавіллям і несправедливістю. Доля і ви. Ви, які повірили в мене і дали мені сили… І я готова взяти на себе відповідальність і виступити національним лідером – щоб країна заспокоїлася і увійшла в нормальний ритм. Щоб ми звільнили всіх політв’язнів і в найкоротші терміни підготували законодавчу базу і створили умови для нових, реальних, чесних і прозорих президентських виборів», – сказала Тихановська.

Тихановська виїхала з Білорусі в Литву ввечері 10 серпня. Її прихильники стверджують, що вона зробила це під тиском. Було опубліковано також відеозвернення, в якому вона зачитує з папірця заклик не виходити на акції протесту.

Соратники кажуть, що її змусили записати це звернення шантажем і погрозами під час її перебування в будівлі Центральної виборчої комісії. Водночас і в цьому зверненні вона не говорить про визнання перемоги Лукашенка або відмову від оскарження офіційних підсумків виборів.

Пізніше, 14 серпня, Тихановська у новому зверненні заявила, що ініціює створення координаційної ради для забезпечення передачі влади в Білорусі і ще раз закликала провести нові вибори.

Після цього 16 серпня в Білорусі пройшли наймасштабніші від початку виступів акції проти Лукашенка: тільки в Мінську на протести, за різними даними, вийшли, від 100 до 200 тисяч людей.

Тихановська – дружина відомого блогера Сергія Тихановського. Кандидатом у президенти вона стала після того, як її чоловікові відмовили в реєстрації. Сергій Тихановський зараз перебуває під арештом.

Після відмови в реєстрації іншим опонентам Лукашенка Тихановську почали сприймати як його головну опонентку на виборах.

У Мінську й інших містах Білорусі від вечора 9 серпня тривають акції протесту. Люди протестують проти результатів виборів президента, на яких, за офіційними даними, перемогу здобув чинний голова держави Олександр Лукашенко. Він є президентом Білорусі вже 26 років.

Люди заявляють, що результати виборів, за якими Лукашенко отримав 80% голосів, а його головна конкурентка Світлана Тихановська – 10%, були сфальсифіковані.

Силовики у перші дні протестів жорстоко розганяли демонстрантів, били їх, застосовували гумові кулі, кийки, водомети, сльозогінний газ.

Західні лідери закликали владу Білорусі зупинити насильство. Зокрема, країни Люблінського трикутника – Україна, Польща та Литва – пропонували владі та суспільству Білорусі допомогу в налагодженні діалогу. Лукашенко відмовився від пропозицій посередництва з-за кордону.