Офіс Зеленського – владі Білорусі: посиланням на сусідню державу не можна заглушити голос протестів

Посиланням на сусідню державу «не можна заглушити голос багатотисячних протестів», заявив Офіс президента України Володимира Зеленського у зверненні до влади Білорусі.

На думку ОП, сьогодні в Мінську «практично офіційно прозвучало, що нібито керівництво України «наказує» провести нові вибори в Білорусі».

«Це не просто відверта неправда. Це свідоме нагнітання. Свідома провокативна поведінка. Для чого? Чи навіть не так: до чого тут Україна, якщо події стосуються суто Білорусі та внутрішньої недовіри?» – заявили в Офісі президента.

Україна «точно поважає і географічні, й політичні кордони кожної нації та не втручається у вирішення питань про вибори або чиюсь перемогу на них».

«Безсумнівно, посиланням на ту чи іншу сусідню державу не можна заглушити голос багатотисячних протестів своїх же співгромадян. Якщо довіри немає, – а світ бачить, що довіри й близько немає – то цей дефіцит несправедливими звинуваченнями на адресу «керівництва іншої країни» не заповнити. Швидше, можна викликати ще більшу недовіру», – додали в ОП.

Офіс Зеленського заявив, що офіційний Мінськ, «безвідповідально звільнивши «вагнерівців», продемонстрував, що «історична близькість наших двох народів та принцип взаємної допомоги сусідів для нього особисто нічого не вартує».

У Мінську й інших містах Білорусі від вечора 9 серпня тривають акції протесту. Люди протестують проти результатів виборів президента, на яких, за офіційними даними, перемогу здобув чинний голова держави Олександр Лукашенко. Він є президентом Білорусі вже 26 років.

Люди заявляють про фальсифікацію результатів виборів, за якими Лукашенко отримав 80% голосів, а його головна конкурентка Світлана Тихановська – 10%.

16 серпня Лукашенко попередив протестувальників:«загубите першого президента – будете стояти на колінах, як в Україні».