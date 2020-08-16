Члени фракції «Слуга народу» засудили прояви насильства з боку «режиму Лукашенка»

Члени парламентської фракції партії «Слуга народу» засудили прояви насильства з боку білоруської влади. Заяву за підписом 12 членів фракції оприлюднив народний депутат Богдан Яременко у фейсбуці. Вона відкрита для підписання усіма охочими.

«Рішуче засуджуємо прояви насильства з боку режиму де-факто президента Білорусі Олександра Лукашенка: катування й приниження у в'язницях, надмірну жорстокість під час затримання й розгону протестувальників, повне ігнорування цінностей гуманізму під час затримання жінок, неповнолітніх, випадкових перехожих», – йдеться в заяві.

Підписанти підтримали «прагнення народу Білорусі жити у вільній демократичній правовій державі, мати для цього чесні та прозорі вибори, а також захищати свої права та свободи засобами мирного ненасильницького протесту».

Вони вважають неприпустимими порушення прав та інтересів громадян України на території Республіки Білорусь, які, як і білоруси, піддаються викраденням, безпідставним обмеженням свободи, катуванням та приниженням гідності з боку представників правоохоронних органів.

«У контексті положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС закликаємо українську владу якнайшвидше визначити чітку принципову позицію щодо подій навколо президентських виборів в Республіці Білорусь», – зазначили підписанти.

Вони пропонують президенту України Володимиру Зеленському перенести з території Білорусі засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі; доручити Національній поліції та Службі безпеки України розпочати розслідування діяльності організованого злочинного угруповання за участю вищих посадових осіб Республіки Білорусь, що займалось посібництвом тероризму, а також замахами на життя та здоров’я громадян України; призупинити усі форми політичного діалогу з Білорусю на вищому рівні.

12 серпня перший заступник голови «Слуги народу» Олександр Корнієнко заявив, що всередині фракції ще тривають дискусії щодо подій у Білорусі.

У Мінську й інших містах Білорусі від вечора 9 серпня тривають акції протесту. Люди протестують проти результатів виборів президента, на яких, за офіційними даними, перемогу здобув чинний голова держави Олександр Лукашенко. Він є президентом Білорусі вже 26 років.

Люди заявляють про фальсифікацію результатів виборів, за якими Лукашенко отримав 80% голосів, а його головна конкурентка Світлана Тихановська – 10%.