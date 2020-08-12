Від санкцій до невтручання: в «Слузі народу» розділилися думки щодо Білорусі 

Всередині владної фракції «Слуга народу» ще тривають дискусії щодо подій у Білорусі, заявив Олександр Корнієнко, народний депутат і перший заступник голови фракції СН.

«У нас демократія у фракції, різні думки, різні позиції, йде дискусія. В понеділок більш жваво йшла, зараз вже менше, депутатів вже більше інші питання цікавлять, більш прикладного характеру», – зауважив він у коментарі журналістам 12 серпня в Києві.

Разом із тим Корнієнко зазначив, що депутати «у внутрішні справи інших країн не втручаються».

«Не треба лізти у внутрішні справи суверенних країн, моя особиста думка», – резюмував Олександр Корнієнко.

«Я за дотримання закону, за справедливий вибір людей і за їхні права при визначенні політичного курсу, який би вони хотіли бачити в своїй країні», – заявив у коментарі Радіо Свобода Олександр Дубінський, надаючи оцінку подіям у сусідній країні.

Депутат від «Слуги народу» Олександр Юрченко розповів Радіо Свобода, що фракція ще не обговорювала це питання і не має єдиної позиції.

«Повністю підтримую демократичні погляди білоруського народу. Розуміємо, що та система, яка довгі роки в Білорусі працювала, є трошки тоталітарною. Якщо білоруський народ так, як український народ у 2004 році, як у Революції на граніті, у Революції Гідності, виявляє свою позицію і вимагає змін в країні, змін у політичній еліті, то, звичайно, ми як демократична держава, як держава, яка відстоює європейські цінності, маємо підтримати позицію білоруського народу на демократичні вибори і на те, щоб в 21-му сторіччі відбувалися принципи демократії, а не тоталітарного режиму», – зазначив Юрченко в коментарі Радіо Свобода.

При цьому він готовий бути одним з ініціаторів санкцій від України через насильство проти протестувальників у Білорусі.

«Ми всі знаємо до чого призводять насильницькі методи проти протестувальників, проти дій громади, свободи слова і виявлення своєї громадянської позиції. Таким діям повинна бути надана оцінка на міжнародному рівні. Я вивчу це питання і, можливо, буду одним з ініціаторів санкцій (з боку України – ред.) через те, що не можна так ставитися до людей», – додав депутат Олександр Юрченко.

З моменту оголошення ЦВК результатів виборів у Білорусі четвертий день тривають акції протесту. Влада жорстко розганяє демонстрантів, застосовуючи водомети, гумові кулі і сльозогінний газ.

Захід закликав владу Білорусі зупинити насильство проти протестувальників і попередив про можливі санкції.

За останніми даними, затримано понад шість тисяч людей, багатьох із них жорстоко побили, в тому числі неповнолітніх. За офіційними даними, в лікарні звернулися понад 250 осіб з різними травмами. Один чоловік під час протестів загинув, його ім’я влада не озвучує, але провладні медіа назвали його «злочинцем, засудженим за вбивство».