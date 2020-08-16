Білоруські прапори вивісили на меріях двох чеських міст

На будівлях мерій чеських Брна і Плзня другий день майорять історичні біло-червоно-білі прапори Білорусі.

З ініціативою встановити на будівлі мерії в Плзні білоруський прапор виступив педагог і театрал Роман Чернік, а виготовила прапор сценограф Резі Мідарена.

Як повідомляють чеські ЗМІ, ініціативу підтримали мер міста Мартін Бакса і його заступник Міхал Возобуле.

«Плзеняни першими у східному блоці 1 червня 1953 року безстрашно виступили проти комуністичному режиму. Так, у дусі цієї традиції ми висловили свою приналежність і підтримку громадянам Білорусі, які сьогодні ведуть мужню боротьбу проти недемократичного режиму диктатора Лукашенка», – заявив Матін Бакса.

А в Брні білоруський прапор на будівлі мерії міста встановила група депутатів міста.

«Ми хочемо звернутися до Білорусі, щоб дотримувалась прав людини, демократії й принципів правової країни. Ми не можемо і не хочемо бути сліпими щодо ситуації, яка розгортається приблизно за тисячу кілометрів від нас», – наголосила мер міста Брно Маркета Ванькова.

Біло-червоно-білий стяг був державним у Білорусі після 1991 року до приходу до влади в 1994 році Олександра Лукашенка, який повернув прапор радянської Білорусі.

Саме з біло-червоно-білими прапорами на масові акції в багатьох містах Білорусі вже тиждень виходять прихильники опозиції, які вимагають відставки Лукашенка і проведення в країні нових чесних виборів.