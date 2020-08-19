МОЗ Білорусі підтвердило смерть чоловіка, який отримав вогнепальне поранення під час протестів

Міністерство охорони здоров’я Білорусі підтвердило смерть чоловіка, який отримав вогнепальне поранення під час протестів.

«Із сумом повідомляємо, що 19 серпня помер громадянин Республіки Білорусь Геннадій Шутов. Нагадаємо, що 13 серпня він був переведений у тяжкому стані на лікування з Брестської обласної лікарні швидкої медичної допомоги в госпіталь Міністерства оборони. На жаль, увечері 18 серпня настало різке погіршення стану, і, незважаючи на всі зусилля лікарів, врятувати пацієнта не вдалося», – повідомило МОЗ у Telegram.

Шутов зазнав вогнепального поранення в голову 11 серпня в районі Московської адміністрації Бреста. У МВС Білорусі підтверджували, що в Бресті співробітники міліції стріляли на ураження в учасників акції протесту і одна людина була поранена.

Таке рішення силовики ухвалили нібито через те, що «на співробітників міліції напала група агресивно налаштованих громадян з арматурою в руках, і попереджувальні постріли вгору їх не зупинили».