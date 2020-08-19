«Вагнерівська спецоперація»: СБУ закликала не поширювати чуток «на користь недружніх країн»

Служба безпеки України назвала російським фейком і інформаційним «вкидом» повідомлення про участь СБУ у спецоперації із затримання бойовиків «ПВК Вагнера» в Білорусі.

«Служба безпеки не коментує чутки, не підтримує медійно інформаційні операції ворога і не бере участі в публічному обговоренні різних фантастичних сценаріїв. Тим більше, коли такі інформаційні «вкиди» мають на меті нанесення шкоди Україні. Однак, як виняток, зазначаємо – дані стосовно участі СБУ у так званій «вагнерівській спецоперації» є звичайним фейком. А його першоджерелом, наголошуємо, більше тижня тому було саме російське видання», – йдеться в повідомленні СБУ в фейсбуці, оприлюдненому 19 серпня.

У Службі безпеки заявили, що жоден співробітник СБУ не брав участі «в розмовах бойовиків із вербувальником, які нібито зафіксовані на аудіозаписах. Тому титрування одного з учасників розмов, як «офіцер СБУ», є домислом та свідомою маніпуляцією».

«Ми розуміємо, що ініціатори таких інформаційних «вкидів» діють за логікою «кілька разів переказана брехня може комусь здатися правдою». Тож закликаємо українські ЗМІ та окремих лідерів суспільної думки в гонитві за сенсаціями більш уважно ставитися до інформаційної гігієни та не поширювати чуток на користь недружніх країн», – наголосили у СБУ.

Раніше схожу заяву зробили новопризначений начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов і голова Офісу президента Андрій Єрмак.

18 серпня у соцмережах і деяких ЗМІ, які посилалися на неназвані джерела, з’явилася інформація про те, що затриманих у липні в Білорусі російських бойовиків насправді планували затримати українські спецслужби, які понад рік вели операцію з розшуку і затримання причетних до злочинів на Донбасі, зокрема до збиття малайзійського літака рейсу MH17.

За повідомленнями, бойовикам, які воювали на Донбасі, нібито запропонували «роботу» від імені російської приватної військової компанії, щоб «виманити» їх з Росії. Під запис вони нібито розповідали про свою участь у бойових діях на Донбасі.

18 серпня ці записи, автентичність яких наразі перевірити неможливо, були оприлюднені.

За даними ЗМІ, зокрема, видання «Українська правда», після того, як силовики доповіли про спецоперацію Офісу президента, вона була зірвана, ймовірно, через витік інформації.

29 липня в санаторії під Мінськом затримали 33 російських громадян. Білоруська влада заявила, що підозрює їх у підготовці заворушень напередодні виборів, а президент Олександр Лукашенко тоді назвав затримання росіян із «ПВК Вагнера» ​«надзвичайною подією» і заявив про «брудні наміри» Росії.

Однак ніяких звинувачень їм офіційно так і не висунули, а через два тижні 32 з 33 затриманих повернули в Росію. Ще один залишився в Білорусі, бо має громадянство і цієї країни. 14 серпня Генпрокуратура Росії повідомила, що раніше затримані перебувають на російській території.

При цьому Україна просила Білорусь видати їй 28 із 33 затриманих через їхню участь у боях на Донбасі проти української армії.

Президент України Володимир Зеленський розкритикував рішення білоруської влади про повернення до Росії затриманих бойовиків російської приватної військової компанії «Вагнера» і заявив, що «наслідки цього рішення будуть трагічними».