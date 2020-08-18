Лукашенко заявляє про «повну бойову готовність» військ на західних кордонах Білорусі

Чинний голова держави Білорусі Олександр Лукашенко заявив про скоординовану зовнішню загрозу проти цієї країни, передає білоруська служба Радіо Свобода з посиланням на державну інформаційну агенцію «Белта».

«Ми відреагували на це і розгорнули бойові підрозділи нашої армії на західних межах, привели їх у повну бойову готовність. Міністр оборони мені доповів, що все це виконано і відповідні частини сьогодні готові до виконання готові до виконання своїх обов’язків», – заявив Лукашенко на нараді в Раді безпеки країни.

Він не уточнив, від кого саме вбачає загрозу, пояснивши приведення військ у готовність висловлюваннями неназваних «представників іноземних держав».

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«З’явилися заяви представників західних країн, у тому числі керівників деяких країн, які взагалі не знають, де розташована Білорусь, і не знають, що тут відбувається. Але все-таки роблять ці заяви», – сказав він.

Лукашенко додав із посиланням на військових, що «зовнішній компонент змушує враховувати ситуацію і діяти відповідним чином».

«Це означає, що сьогодні не тільки всередині, але і зовні в нас з’являється проблеми. А те, що це абсолютно скоординовані дії, ми вже бачимо відкрито. Але це ще навіть не пік. Події будуть розвиватися відповідно, але ми розуміємо, в якому напрямку», – стверджує білоруський керівник.

У Мінську й інших містах Білорусі від вечора 9 серпня тривають акції протесту. Люди протестують проти результатів виборів президента, на яких, за офіційними даними, перемогу здобув чинний голова держави Олександр Лукашенко. Він є президентом Білорусі вже 26 років.

Люди заявляють, що результати виборів, за якими Лукашенко отримав 80% голосів, а його головна конкурентка Світлана Тихановська – 10%, були сфальсифіковані.

Силовики вдавалися до насильства під час розгону демонстрантів, били їх, застосовували гумові кулі, кийки, водомети, сльозогінний газ. Загалом затримали кілька тисяч людей. Наразі під вартою лишаються 44 учасники протестів.