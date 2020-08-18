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18 серпня 2020, Київ 20:17
Новини | Політика

Голова української делегації в ПАРЄ заявила, що ініціює «Акт свободи Білорусі»

Протест у Мінську, Білорусь, 18 серпня 2020 року

Голова української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи, народна депутатка зі «Слуги народу» Єлизавета Ясько заявила, що ініціює «Акт свободи Білорусі».

«Вважаю, що Верховна Рада України має висловити політичну позицію щодо подій у сусідній країні і допомогти їй – у рамках міжнародного права та політики добросусідства. Дану позицію ми вже обговорюємо з колегами з комітету зовнішньої політики і закликаю всіх колег по парламенту підтримати проєкт постанови», – написала Ясько у фейбуці.

Вона збирається зареєструвати проєкт постанови 18 серпня після внесення можливих правок від колег.

Депутатка назвала ключові тези постанови:

  • президентські вибори в Білорусі не відбулися: їх сфальсифіковано;
  • Олександр Лукашенко – нелегітимний і утримує владу силоміць;
  • співробітники білоруських правохоронних органів, що віддали і виконали злочинні накази, внаслідок чого постраждали люди, мають бути покарані;
  • Україна підтримує прагнення білоруського народу до свободи і демократії;
  • Україна готова надати білоруському народу гуманітарну допомогу, готова прийняти біженців, готова допомогти їм податковими пільгами.

У Мінську й інших містах Білорусі від вечора 9 серпня тривають акції протесту. Люди протестують проти результатів виборів президента, на яких, за офіційними даними, перемогу здобув чинний голова держави Олександр Лукашенко. Він є президентом Білорусі вже 26 років.

Люди заявляють, що результати виборів, за якими Лукашенко отримав 80% голосів, а його головна конкурентка Світлана Тихановська – 10%, були сфальсифіковані.

Силовики у перші дні протестів жорстоко розганяли демонстрантів, били їх, застосовували гумові кулі, кийки, водомети, сльозогінний газ.

Кіт, ходулі та прикольні плакати: креатив на протестах у Білорусі (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Кіт, ходулі та прикольні плакати: креатив на протестах у Білорусі (фотогалерея)

16 серпня в Мінську та інших містах країни відбулися численні акції в рамках «Маршу за Свободу»

Західні лідери закликали владу Білорусі зупинити насильство. Зокрема, країни Люблінського трикутника – Україна, Польща та Литва – пропонували владі та суспільству Білорусі допомогу в налагодженні діалогу.

Лукашенко відмовився від пропозицій посередництва з-за кордону і заявив про зовнішнє втручання у справи Білорусі.

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