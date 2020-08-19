Тихановська записала звернення до європейських лідерів

Кандидатка від опозиції Білорусі Світлана Тихановська вранці 19 серпня оприлюднила відеозвернення англійською мовою, в якому закликала європейських лідерів не визнавати вибори в Білорусі.

Вона наголосила, що вибори 9 серпня в Білорусі не були чесними і прозорими, а протести у зв’язку з тим, що переможцем виборів оголосили Олександра Лукашенка, в Білорусі тривають другий тиждень.

«Люди, які вийшли захищати свої голоси на вулицях міст по всій Білорусі, були жорстоко побиті, позбавлені волі, піддавалися тортурам із боку режиму, який чіпляється за владу», – заявила Тихановська.

У відео вона нагадала, що створила координаційну раду, яка повинна сприяти мирній передачі влади.

«Шановні європейські лідери, я закликаю вас підтримати пробудження Білорусі. Я закликаю всі країни поважати принципи міжнародного права. Я закликаю вас поважати суверенітет Республіки Білорусь і вибір білоруського народу», – сказала Тихановська.

Канцлер Австрії Себастьян Курц заявив вранці 19 серпня, що в Білорусі необхідно провести нові, «справедливі й вільні» вибори, а країні потрібен діалог між Олександром Лукашенком й опозицією.

Крім цього, канцлер підтримав необхідність санкцій щодо силовиків, які допустили насильство проти протестувальників.

Напередодні створена Тихановською координаційна рада опозиції оголосила про початок своєї роботи.

Відразу після цього Лукашенко заявив, що ця структура має на меті «захоплення влади» і привів білоруську армію в стан бойової готовності. За його словами, для Білорусі існує «скоординована зовнішня загроза».

У Мінську й інших містах Білорусі від вечора 9 серпня тривають акції протесту. Люди протестують проти результатів виборів президента, на яких, за офіційними даними, перемогу здобув чинний голова держави Олександр Лукашенко. Він є президентом Білорусі вже 26 років.

Люди заявляють, що результати виборів, за якими Лукашенко отримав 80% голосів, а його головна конкурентка Світлана Тихановська – 10%, були сфальсифіковані.

Силовики у перші дні протестів жорстоко розганяли демонстрантів, били їх, застосовували гумові кулі, кийки, водомети, сльозогінний газ.

Західні лідери закликали владу Білорусі зупинити насильство. Зокрема, країни Люблінського трикутника – Україна, Польща та Литва – пропонували владі та суспільству Білорусі допомогу в налагодженні діалогу.

Лукашенко відмовився від пропозицій посередництва з-за кордону і заявив про зовнішнє втручання у справи Білорусі.