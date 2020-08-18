У Мінську приземлився літак російської ФСБ – ЗМІ

В аеропорту Мінська приземлився літак російської Федеральної служби безпеки, яким ймовірно користується її голова Олександр Бортніков. Про це повідомляє російське видання «Новая газета» з посиланням на дані порталу Flightradar.

Йдется про літак Ту-214ВПУ спеціального льотного загону «Росія», який прибув до Мінська о 19:07 за місцевим часом. За два дні до цього літак здійснював перельоти між анексованим Сімферополем і Москвою.

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«Дані з відкритих джерел свідчать, що на Ту-214ВПУ RA-64523 може здійснювати перельоти директор спецслужби Олександр Бортников», – повідомляє «Нова газета».

16 серпня президент Росії Володимир Путін заявив керівнику Білорусі Олександрові Лукашенку, що Москва готова надати Мінську допомогу в рамках Договору про створення союзної держави і «в разі необхідності» по лінії Організації Договору про колективну безпеку.

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У Мінську й інших містах Білорусі від вечора 9 серпня тривають акції протесту. Люди протестують проти результатів виборів президента, на яких, за офіційними даними, перемогу здобув чинний голова держави Олександр Лукашенко. Він є президентом Білорусі вже 26 років.

Люди заявляють, що результати виборів, за якими Лукашенко отримав 80% голосів, а його головна конкурентка Світлана Тихановська – 10%, були сфальсифіковані.

Силовики вдавалися до насильства під час розгону демонстрантів, били їх, застосовували гумові кулі, кийки, водомети, сльозогінний газ. Загалом затримали кілька тисяч людей. Наразі під вартою лишаються 44 учасники протестів.