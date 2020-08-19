ЄС на екстреній зустрічі обговорить ситуацію в Білорусі

Лідери Європейського союзу 19 серпня зберуться на екстрену зустріч, щоб обговорити ситуацію в Білорусі, де тривають протести з вимогою відставки президента Олександра Лукашенка і проведення нових виборів.

Президент Європейської ради Шарль Мішель 17 серпня оголосив про проведення саміту в режимі відеоконференції, заявивши, що люди в Білорусі «мають право ухвалювати рішення щодо свого майбутнього і вільно обирати свого лідера». Мішель також назвав неприйнятним насильство проти протестувальників із боку силовиків.

18 серпня Мішель обговорив ситуацію в Білорусі з президентом Росії Володимиром Путіним. Під час розмови йшлося про те, як найкраще сприяти внутрішньому діалогу в Білорусі, повідомив Радіо Свобода європейський дипломат.

Того ж дня окремі телефонні розмови з Путіним мали також канцлер Німеччини Анґела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон.

Меркель під час телефонної розмови наголосила, що «білоруський уряд повинен зупинити насильство проти мирних протестувальників, негайно відпустити всіх політв’язнів та розпочати національний діалог з опозицією й суспільством, що побороти кризу», повідомили у пресслужбі німецького уряду.

У Кремлі заявили, що російська сторона наголосила на неприйнятності будь-яких спроб втручання у внутрішні справи Білорусі з-за кордону.

На вихідних Лукашенко двічі спілкувався з Путіним, заявивши, що російський лідер пообіцяв йому безпекову допомогу, якщо Білорусь її потребуватиме.

Тим часом, опозиція Білорусі 18 серпня оголосила про створення координаційної ради, яка має організувати мирну передачу влади.

Лукашенко назвав цей крок «спробою захоплення влади».

У Мінську й інших містах Білорусі від вечора 9 серпня тривають акції протесту. Люди протестують проти результатів виборів президента, на яких, за офіційними даними, перемогу здобув чинний голова держави Олександр Лукашенко. Він є президентом Білорусі вже 26 років.

Люди заявляють, що результати виборів, за якими Лукашенко отримав 80% голосів, а його головна конкурентка Світлана Тихановська – 10%, були сфальсифіковані.

Силовики у перші дні протестів жорстоко розганяли демонстрантів, били їх, застосовували гумові кулі, кийки, водомети, сльозогінний газ.

Західні лідери закликали владу Білорусі зупинити насильство. Зокрема, країни Люблінського трикутника – Україна, Польща та Литва – пропонували владі та суспільству Білорусі допомогу в налагодженні діалогу.

Лукашенко відмовився від пропозицій посередництва з-за кордону і заявив про зовнішнє втручання у справи Білорусі.